Ankara'nın yüksek teknolojisi ihracata güç katıyor

Ankara ihracatı ocak-ağustos döneminde 12 milyar 156 milyon dolara çıktı:

Ankara, 2026 yılının ocak-ağustos döneminde ihracatını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 20,7 artırarak 12 milyar 156 milyon dolar seviyesine taşıdı. Başkent, Türkiye ihracatındaki payını yüzde 6,5'ten yüzde 7,5'e yükselterek en çok ihracat yapan üçüncü il konumuna geldi. Yıllıklandırılmış ihracat ise 19,57 milyar dolar olarak kaydedildi.

Sektörlerde öne çıkanlar:

En büyük artışı gösteren sektör, elektrik-elektronik oldu; yılın ilk sekiz ayında bu sektörün ihracatı 1 milyar 513 milyon dolar ile birinci sırada yer aldı ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 82 artış gösterdi. Bunu 1 milyar 294 milyon dolar ile otomotiv endüstrisi, 1 milyar 218 milyon dolar ile kimyevi maddeler, 1 milyar 157 milyon dolar ile makine ve aksamları ve 1 milyar 50 milyon dolar ile madencilik ürünleri izledi. Bu veriler, Başkent'in yüksek teknolojili üretim kabiliyeti ile gelen katma değerin ihracata yansıdığını gösteriyor.

Pazarlar ve aylık performans:

Ağustos ayında Ankara'nın ihracatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 artarak 1 milyar 347 milyon dolar oldu ve son üç yılın en yüksek ağustos ayı ihracatına ulaşıldı. Ağustos ayında Ankaralı firmalar 168 ülkeye ihracat gerçekleştirdi; ilk 10 pazarın toplam ihracattaki payı yüzde 56,5 olarak hesaplandı.

Ocak-ağustos döneminde en büyük pazar 976,5 milyon dolar ile ABD olurken, Slovakya 885,4 milyon dolar, Ukrayna 861,9 milyon dolar, Çin 822 milyon dolar ve Birleşik Krallık 768,1 milyon dolar olarak sıralandı. Toplam ihracatın yüzde 40,4'ü Avrupa Birliği ülkelerine gerçekleştirildi.

ASO'dan değerlendirme:

Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç, organize sanayi bölgeleri, üniversiteler, Ar-Ge merkezleri ve nitelikli insan kaynağının oluşturduğu ekosistemin ihracattaki yükselişte etkili olduğunu vurguladı. Ardıç, savunma sanayiinin kalbi Başkent'in yüksek teknolojili üretim kabiliyetinin ihracata yansıdığını belirterek hedeflerini şöyle özetledi:

'Hedefimiz, yüksek teknoloji kapasitemizi sanayimizin geneline yayarak katma değerimizi daha da artırmaktır. Ankara Sanayi Odası olarak firmalarımızın teknolojik dönüşümünü hızlandıran, uluslararası pazarlara erişimini kolaylaştıran ve yeni iş birliklerine kapı açan projeler yürütüyoruz. Başkentimizin üretim ve ihracat gücünü büyüterek ülkemiz ekonomisine en yüksek katkıyı sunmak için kararlılıkla çalışıyoruz.'

Ardıç, küresel zor şartlara rağmen ihracattaki artışa katkı sunan tüm sanayicilere teşekkür etti ve başarılarının devamını diledi.

ASO BAŞKANI SEYİT ARDIÇ