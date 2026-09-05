Renault Master, minibüs ve açık kasa kamyonetle profesyonel kullanıma odaklanıyor

yenilenen master, ürün gamını genişletti

Renault, 2024 model yılıyla birlikte dördüncü nesil Master’ı Türkiye pazarına sundu. Marka, uzun bir aranın ardından yenilediği Master Minibüs ve müşteriye üstyapısı tamamlanmış şekilde teslim edilen açık kasa Master Kamyonet seçeneklerini kullanıma açtı. Bu modeller, sağlamlık, konfor ve iş odaklı fonksiyonları bir araya getirerek personel taşımacılığı ve yük operasyonlarına yönelik çözüm sunduğu vurgulanıyor.

yeni master minibüs: konfor ve güvenlik odaklı tasarım:

Master Minibüs, 16+1 koltuk düzeninde ve personel ile okul paketleri seçenekleriyle sunuluyor. İç mekân tamamen yenilenmiş; bel ve baldır destekli, parçalı suni deri döşemeli koltuklarda Renault elmas logosu işlenmiş detaylar bulunuyor. Kumaş tavan kaplaması, cam altı paneller, aydınlatmalı USB çıkışları, ambiyans aydınlatma ve gizli klima kanalları yolcu konforunu artırıyor.

Yolcu bölümünde koltuklar platform üzerine konumlandırılarak görüş alanı genişletilmiş, gizli mekanizmalı otomatik kayar kapı ile alan etkin kullanımı sağlanmış. 1.200 mm genişliğindeki otomatik açılan yan kapı ve 800 mm genişliğindeki otomatik kayar basamak iniş-biniş süreçlerini kolaylaştırıyor. Yeni elektrik takviyeli direksiyon sayesinde araç, 14,9 metrelik dönüş çapı ile şehir içi manevralarında avantaj sunuyor.

Klima ve ısıtma donanımları da dört mevsim kullanım için tasarlanmış; yolcu bölümü bağımsız kontrol edilebilen yüksek kapasiteli otomatik klima ile donatılırken, motor çalışmıyorken bile iç mekanı ısıtabilen 2,2 kW dizel ısıtıcı uzun beklemelerde konforu koruyor. Isıtıcı ve klima tek panel üzerinden kontrol edilebiliyor.

Okul paketinde yönetmeliğe uygun kamera kayıt sistemi, koltuk sensörü bilgilendirme sistemi ve kamera görüntü ekranı gibi güvenlik donanımları yer alıyor. Motor seçenekleri arasında yer alan Blue dCi motor, 170 bg güç ve 380 Nm tork üretirken, güç aktarma organı 6 ileri manuel şanzıman ile eşleştiriliyor; zincirli motor yapısı dayanıklılık ve verimlilik hedefliyor.

master kamyonet: üstyapısı tamamlanmış açık kasa çözümü:

Master Kamyonet’in yeni açık kasa seçeneği, farklı iş kollarının ihtiyaçlarına doğrudan yanıt verecek şekilde geliştirildi. Araçlar Renault tarafından üstyapısı tamamlanmış olarak teslim edildiği için müşteri ek üstyapı süreciyle uğraşmadan hemen kullanıma başlayabiliyor.

Açık kasa, L2 tek kabin, L3 tek kabin ve L3 çift kabin olmak üzere üç gövde seçeneğiyle sunuluyor. Maksimum 3.915 mm yükleme uzunluğu ve 1.140 kg istiap haddiyle farklı sektörlerin taşıma ihtiyaçlarına uyum sağlıyor. Yan kapakların yüksekliği 500 mm olarak belirtilmiş; kapalı tasarımlı ve cam ızgaralı kabin koruma paneli sürücü bölümünü olası yük kaymalarına karşı koruyor.

Yük alanı özel kaplama ile uzun süreli ve yoğun kullanıma uygun hale getirilmiş. Ergonomik kollu kapak mandalları, arka kapaktaki katlanır basamak, yüksek dayanımlı arka kapak askıları ve kaydırmaz zeminli yan basamaklar yükleme-boşaltma süreçlerini kolaylaştırıyor. Üç tarafı açılabilen çelik kataforez kaplama yan kapaklar, nokta kaynaklı çelik şasi ve menteşe tasarımları dayanıklılığı ve kullanım rahatlığını güçlendiriyor. L3 uzunluk versiyonlarında standart LED gabari lambaları bulunuyor.

satış sonrası destek ve garanti:

Üstyapıları tamamlanmış şekilde teslim edilen modeller, Renault güvencesiyle geniş servis ağı tarafından destekleniyor. Araçlar 3 yıl veya 100.000 kilometreye kadar Renault garantisi ile sunuluyor ve işletme maliyetlerini düşürmeyi hedefleyen verimli teknoloji ve donanım kombinasyonlarıyla pazara getirildi.

YENİLENEN RENAULT MASTER MİNİBÜS VE MASTER KAMYONET’İN YENİ AÇIK KASA SEÇENEĞİ KULLANICILARLA BULUŞUYOR.