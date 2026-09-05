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Samsun'un yatırım rotası esnafın görüşüyle çiziliyor

Vali Orhan Tavlı, esnaf odaları başkanlarıyla sanayi, üretim, istihdam ve ihracat odaklı yatırımları değerlendirdi; amaç Samsun'u üretim üssü haline getirmek.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 12:01

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EDİTÖR: Berk Doğan

Samsun'un yatırım rotası esnafın görüşüyle çiziliyor

toplantı ve katılımcılar:

Samsun Valisi Orhan Tavlı, şehirdeki esnaf odaları başkanlarıyla bir araya gelerek devam eden yatırım çalışmalarını masaya yatırdı. Buluşma, Samsun Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salon Şehit Ömer Halisdemir Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıya Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hacı Eyüp Güler ile il genelinde faaliyet gösteren odaların başkanları katıldı.

gündem: üretim, istihdam ve ihracat:

Toplantıda öncelikler; sanayi yatırımları, üretim kapasitesinin artırılması, istihdamın desteklenmesi ve ihracatın güçlendirilmesi olarak belirlendi. Valilikten yapılan açıklamaya göre görüşmeler, şehrin ekonomik büyüme stratejisinin esnafla uyumlu biçimde ilerlemesine odaklandı. Katılımcılar, yerel ticari hayatın güvenli, huzurlu ve istikrarlı bir zemin üzerinde sürdürülmesi gerekliliğini vurguladı.

Yapılan değerlendirmelerde, Cumhurbaşkanlığı hedefleri paralelinde Türkiye Yüzyılı vizyonu ile birlikte Samsun Yüzyılı hedeflerinin hayata geçirilmesinin önemine işaret edildi. Samsun'un, Karadeniz ve Kuzey Anadolu'nun üretim merkezi konumuna erişmesinin hem bölge kalkınması hem de esnafın sürdürülebilir gelir artışı açısından kritik olduğu belirtildi.

esnafın rolü ve beklentiler:

Esnaf odası başkanları toplantıda, planlanan yatırım süreçlerinde yerel işletmelerin ve küçük üreticilerin nasıl destekleneceğine dair görüşlerini paylaştı. Vali Tavlı ile yapılan görüşmelerde, yatırım projelerinin istihdam yaratma kapasitesi ve esnafın ticari faaliyetlerine etkisi değerlendirildi. Yetkililer, yatırım programlarının uygulanması sırasında esnafın ihtiyaçlarına öncelik verileceğini bildirdi.

Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada, şehrin büyüme ve yatırım hedeflerinin esnafla birlikte adım adım gerçekleştirileceği vurgulandı. Bu yaklaşımın, hem büyük ölçekli yatırımların hem de yerel ticaretin dengeli biçimde gelişmesini sağlaması bekleniyor.

SAMSUN VALİSİ ORHAN TAVLI, ŞEHRİN ESNAF ODALARI BAŞKANLARIYLA BİR ARAYA GELDİ

SAMSUN VALİSİ ORHAN TAVLI, ŞEHRİN ESNAF ODALARI BAŞKANLARIYLA BİR ARAYA GELDİ

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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