Samsun yüzyılı hedefinde esnafın rolü öne çıktı

Samsun yüzyılı vizyonu esnafla tartışıldı

Samsun Valisi Orhan Tavlı ile Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hacı Eyüp Güler'in katılımıyla düzenlenen Esnaf Odaları Buluşma Programı, Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salon Şehit Ömer Halisdemir Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıya il genelindeki esnaf odalarının başkanları katıldı.

Toplantının odağı:

Gündemde kentin üretim potansiyeli, yatırım, istihdam ve ihracat odaklı büyüme stratejileri vardı. Katılımcılar, Karadeniz'in üretim merkezi olarak Samsun'un sanayi gelişimi ve vizyon projelerini değerlendirdi; bu çalışmaların Cumhuriyet'in ikinci asrında Türkiye Yüzyılı ile eş zamanlı ilerleyerek Samsun Yüzyılı'nı inşa etme hedefiyle uyumlu olması gerektiği vurgulandı.

Esnafın rolü ve yatırımlar:

Toplantıda ayrıca, terörden arındırılmış bir Türkiye ortamının getirdiği huzur ve bereket çerçevesinde Samsun'da süren ve planlanan yatırımlar ele alındı. Konuşmalarda, kentin ticari hayatını güvenli, huzurlu ve istikrarlı kılan esnaf ve sanatkarların katkıları öne çıkarıldı ve bu desteğin yatırım ortamını güçlendirdiği belirtildi.

SAMSUN VALİSİ ORHAN TAVLI, KENTTE FAALİYET GÖSTEREN ESNAF ODALARININ BAŞKANLARIYLA BİR ARAYA GELEREK KENTTE DEVAM EDEN VE PLANLANAN YATIRIMLAR İLE ESNAF VE SANATKARLARIN TİCARİ HAYATINA İLİŞKİN ÇALIŞMALARI DEĞERLENDİRDİ.