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Samsun yüzyılı hedefinde esnafın rolü öne çıktı

Samsun Valisi Orhan Tavlı ve Hacı Eyüp Güler'in katıldığı toplantıda, esnafın yatırım, üretim ve istihdama katkısı ile Samsun Yüzyılı hedefi konuşuldu.

GİRİŞ: 05 Eylül 2026 - 12:11

GÜNCELLEME: 05 Eylül 2026 - 12:12

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EDİTÖR: Berk Doğan

Samsun yüzyılı hedefinde esnafın rolü öne çıktı

Samsun yüzyılı vizyonu esnafla tartışıldı

Samsun Valisi Orhan Tavlı ile Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Hacı Eyüp Güler'in katılımıyla düzenlenen Esnaf Odaları Buluşma Programı, Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salon Şehit Ömer Halisdemir Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantıya il genelindeki esnaf odalarının başkanları katıldı.

Toplantının odağı:

Gündemde kentin üretim potansiyeli, yatırım, istihdam ve ihracat odaklı büyüme stratejileri vardı. Katılımcılar, Karadeniz'in üretim merkezi olarak Samsun'un sanayi gelişimi ve vizyon projelerini değerlendirdi; bu çalışmaların Cumhuriyet'in ikinci asrında Türkiye Yüzyılı ile eş zamanlı ilerleyerek Samsun Yüzyılı'nı inşa etme hedefiyle uyumlu olması gerektiği vurgulandı.

Esnafın rolü ve yatırımlar:

Toplantıda ayrıca, terörden arındırılmış bir Türkiye ortamının getirdiği huzur ve bereket çerçevesinde Samsun'da süren ve planlanan yatırımlar ele alındı. Konuşmalarda, kentin ticari hayatını güvenli, huzurlu ve istikrarlı kılan esnaf ve sanatkarların katkıları öne çıkarıldı ve bu desteğin yatırım ortamını güçlendirdiği belirtildi.

SAMSUN VALİSİ ORHAN TAVLI, KENTTE FAALİYET GÖSTEREN ESNAF ODALARININ BAŞKANLARIYLA BİR ARAYA...

SAMSUN VALİSİ ORHAN TAVLI, KENTTE FAALİYET GÖSTEREN ESNAF ODALARININ BAŞKANLARIYLA BİR ARAYA GELEREK KENTTE DEVAM EDEN VE PLANLANAN YATIRIMLAR İLE ESNAF VE SANATKARLARIN TİCARİ HAYATINA İLİŞKİN ÇALIŞMALARI DEĞERLENDİRDİ.

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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