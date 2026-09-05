İslahiye'de kırmızı biber hasadı: tarladan kurutmaya uzanan yoğun tempo

İslahiye'de kırmızı biber hasadı başladı

Türkiye’nin önemli biber üretim merkezlerinden Gaziantep’in İslahiye ilçesinde kırmızı biber toplama mevsimi başladı. Yaklaşık 20 ila 25 bin dekarlık alanda süren hasat, yüksek rekolte beklentisiyle çiftçilerin yüzünü güldürürken, sıcak hava koşulları altında çalışan işçiler için yoğun tempoya dönüştü.

üretim ve kullanım alanları:

Hasat edilen biberlerin büyük bölümü kurutmaya ayrılıyor; kurutulan ürünler toz biber ve pul biber olarak değerlendirilirken, yaş haldeki kısımlar ise salça yapımında kullanılıyor. İslahiye, Gaziantep içindeki üretimin önemli bir payını karşılarken, elde edilen ürünler diğer illere de sevk ediliyor.

iş gücü, verim ve nakliye:

Çiftçiler ve işçiler erken saatlerde tarlaya girerek günlük tonlarca biber topluyor. Çiftçi Hulki Gerçek hasat takvimine dair şu bilgiyi verdi: "Biber hasadına Ağustos'un 5'i ile 15'i arasında başlıyoruz. Bu sene yağmur nedeniyle biraz gecikmeli başladık. Mahsullerde verim normal. Genelde tatlı biber olarak verim iyi de acı biberde verim düşük. İşçilerimiz, ton hesabı çalışıyor. Tonunu ise 7 bin TL’den topluyorlar. Ortalama sabah saat 6-7 gibi başlıyorlar, akşam ne zaman isterlerse bırakıyorlar. Biz topladığımız biberleri, sergende çektirip çuvallarla Kahramanmaraş’a gönderiyoruz. Burada da fabrikalarımız var ama genelde oraya gönderiyoruz. Bu biberler fabrikalarda toz biber haline getiriliyor. Kullandığımız yemekte pul biber, toz biber gibi çeşitlendiriyorlar."

Hasatta işçilerin ücretlendirmesi ton bazlı olup, fiyatlar ve verim türlere göre değişiklik gösteriyor. Toplanan ürünlerin bir kısmı bölge içi fabrikalara, büyük bölümü ise Kahramanmaraş gibi diğer illerdeki işleme tesislerine gönderiliyor; burada biberler çeşitli baharat ürünlerine dönüştürülüyor.

İslahiye'deki üretim, bölge ekonomisine katkı sağlarken, hasat dönemindeki çalışma koşulları ve verimlilik sektördeki başlıca gündem maddeleri arasında yer alıyor.

TÜRKİYE'NİN ÖNEMLİ BİBER ÜRETİM ALANLARINDAN BİRİ OLAN GAZİANTEP'İN İSLAHİYE İLÇESİNDE KIRMIZI BİBER HASADI BAŞLADI.