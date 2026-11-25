Olayın gelişimi:

Milli Savunma Bakanlığı, Eskişehir'de eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait helikopterde görevlilerin şehit olduğunu duyurdu. Kazada 5 asker hayatını kaybettiği açıklandı. Olayın ardından ilgili birimler kaza yerine intikal ederek soruşturma ve inceleme çalışması başlattı.

Adli tıp işlemleri için nakil:

Şehit askerlerin naaşları, adli tıp işlemlerinin yürütülmesi amacıyla Ankaraya getirildi. Yetkililer, işlemlerin tamamlanmasının ardından naaşların tekrar Eskişehir'e getirileceğini ve burada uğurlama töreni düzenleneceğini bildirdi.

Tören ve defin süreçleri:

Uğurlama töreninin ardından naaşlar, ailelerinin isteği doğrultusunda defnedilmek üzere memleketlerine gönderilecek. Süreç boyunca ilgili kurumlar tarafından bilgi paylaşımı ve koordinasyonun sağlanacağı kaydedildi.

ESKİŞEHİR’DE EĞİTİM UÇUŞU SIRASINDA KAZA KIRIMA UĞRAYAN HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINA AİT HELİKOPTERDE ŞEHİT OLAN 5 ASKERİN NAAŞI, ADLİ TIP İŞLEMLERİ İÇİN ANKARA’YA GETİRİLDİ.