Operasyonun özeti:

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde gerçekleştirilen eş zamanlı çalışmalarda 60 ilde düzenlenen operasyonlarda toplam 280 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlar, Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonunda; MİT Başkanlığı, EGM İstihbarat Başkanlığı ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yürütüldü ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin talimatları doğrultusunda planlandı.

Yakalanan şüpheliler ve tespit edilen suçlar:

Yapılan tespitlere göre yakalanan şüphelilerin bazıları silahlı eylemler, kurşunlama ve kundaklama gibi faaliyetlere karışmakla suçlanıyor. Ayrıca, örgütlerin yasa dışı silah temini ve ticareti yoluyla yapılanmalarını güçlendirmeye çalıştıkları bildirildi. Bu kapsamda yürütülen soruşturmalarda elde edilen bulgular, şüphelilerin kamu düzenine yönelik ciddi tehdit oluşturduğunu ortaya koydu.

İletişim ve propaganda yöntemleri:

Operasyon raporunda, örgütlerin sosyal medya ve çeşitli iletişim platformlarını kullanarak yeni eleman kazanmaya çalıştıkları; örgüt propagandası ve baskı amaçlı paylaşımlarda bulundukları belirtildi. Ayrıca, iletişim grupları aracılığıyla tetikçi temin etme veya tetikçilik yapmaya yönelik paylaşımlar tespit edildi ve suç faaliyetlerinin normal olduğu algısını oluşturmaya çalıştıkları kaydedildi.

Operasyonun ilerleyen safhalarında soruşturma ve adli işlemlerin nasıl sürdürüleceğine ilişkin koordinasyonun devam ettiği, emniyet birimlerinin delil toplama ve soruşturmanın derinleştirilmesine odaklandığı bilgisi verildi.

60 ildeki yeni nesil suç örgütlerine yönelik operasyonlarda 280 şüpheli yakalandı