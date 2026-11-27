Kırıkkale anaokulu bahçesi masal köşelerine dönüştü

Kırıkkale'deki MKE Anaokulunda düzenlenen "Masallar Diyarına Yolculuk" etkinliğinde veliler, masal kahramanı kostümleriyle çocukların dünyasına girdi. Okul bahçesinde kurulan farklı masal köşelerinde aileler Karagöz, Hacivat, Keloğlan, Nasrettin Hoca ve Kırmızı Başlıklı Kız gibi karakterleri canlandırdı; çocuklar bu köşeleri dolaşarak ailelerinin anlattığı hikâyeleri dinledi.

Projenin hedefleri:

Etkinlik, Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Ailemle Eğitim Yolculuğum" projesi kapsamında gerçekleştirildi. Organizasyonun amaçları arasında ailelerin eğitim sürecine katılımını teşvik etmek, çocukların kitaplara ilgisini artırmak ile dinleme ve kendini ifade etme becerilerini geliştirmek yer aldı. Ayrıca etkinlikle aile bağlarının güçlendirilmesi hedeflendi.

Yerel yetkililer ve velilerin katılımı:

Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, etkinlikte ailelerin rol almasının toplum açısından önemine vurgu yaparak, "Malumunuz, bu yıl 2026 Aile Yılı. 10 yıllık bir etkinlik planı var" dedi. Sarıibrahim, Milli Eğitim Bakanlığı koordinesinde düzenlenen çalışmanın anaokulu öğrencileriyle ailelerini bir araya getirmesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti ve "Katılan herkese sonsuz teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu. Etkinliğe İl Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, öğretmenler ve çok sayıda aile katıldı.

Veliler ve çocukların söylemleri:

Etkinlikte gönüllü olarak görev alan veli Didem Suna, okulun aile değerlerine verdiği öneme dikkat çekerek şunları söyledi: "Biz aile bağlarına çok, aile değerlerine çok önem veriyoruz okul olarak zaten. Bireysel olarak da çocuğumuzun mutlu olacağı her etkinlik, her faaliyet, her katılım bizim için çok kıymetlidir. Okulumuz da aile katılımına, aile değerlerine çok önem verdiği için bu tarz etkinlikleri ben ve diğer veliler gönüllülükle gerçekleştiriyoruz. Burada Kırmızı Başlıklı Kız’ın babaannesi rolünde etkinlikte yer aldım. Çocuklarımıza canlandırdığımız bu etkinlikte görev aldığımız için çok mutluyuz, çok heyecanlıyız."

Etkinlikte Kırmızı Başlıklı Kız’ın babaannesi rolünü üstlenen Didem Toksazak, organizasyonun amacının ailelerle çocukların birlikte vakit geçirmesi ve bir şeyler paylaşması olduğunu söyledi. Altın Yumurtlayan Tavuk masalında rol alan 6 yaşındaki Asaf Aslan ailesi ve arkadaşlarıyla hazırlık yaparken çok eğlendiklerini ifade etti. Annesi Sevda Aslan ise, "Anne, çocuk, baba olarak çok eğlenerek hazırladık. Aile bu memleketin yapı taşı" dedi.

6 yaşındaki Kutay Köse etkinlikte Pinokyo gösterisi yaptığını belirterek, "Pinokyo gösteri yaptım. Ondan sonra eğlendik arkadaşlarımla" diye konuştu. Gösteride yer alan 6 yaşındaki Meva Ay ise pamuk prenses ve cücelerin hikâyesini okuduklarını anlattı. Etkinlik, hem çocuklar hem aileler için etkileşimli, eğitici ve eğlenceli bir paylaşım ortamı sundu.

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