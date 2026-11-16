Anne karnından başlayan akciğer bakımı: KOAH riskine karşı erken koruma

anne karnında başlayan temel:

Acıbadem Kent Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Alev Gürgün, akciğer sağlığının temellerinin doğumdan önce atıldığını hatırlatarak uyarılarda bulundu. Gebelik sürecinde annenin tütün dumanından uzak durmasının, düşük doğum ağırlığı ve prematüre doğumun önlenmesinin ilerleyen yaşlardaki akciğer fonksiyonları üzerinde belirleyici etkisi olduğunu belirtti. Gürgün, sağlıklı akciğer gelişimi için erken dönemde başlanan koruyucu önlemlerin önemini vurguladı.

Doğum sonrası dönemde ise çocukların pasif içicilikten korunması, dengeli beslenme, zamanında aşılanma ve solunum yolu enfeksiyonlarının etkin yönetimi gerektiğine dikkat çekildi. Düşük doğum ağırlığı, prematüre doğum ve çocuklukta sık tekrarlayan solunum yolu enfeksiyonlarıın ileriki yaşamda akciğer sağlığını olumsuz etkileyebileceği ifade edildi; bu nedenle anne adaylarının tütün kullanımından tamamen uzak durmasının kritik olduğu belirtildi.

KOAH belirtileri ve tanı:

Gürgün, Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığının (KOAH) hava yolları ve akciğer dokusunda kalıcı değişikliklerle hava akımının kısıtlanması sonucu ortaya çıktığını hatırlattı. Sürekli öksürük, balgam, nefes darlığı ve çabuk yorulma başlıca belirtiler olarak sıralandı ve bu yakınmaların özellikle 40 yaş üstü kişilerde sigara öyküsü veya zararlı solunum yolu maruziyeti varsa ihmal edilmemesi gerektiği vurgulandı.

Tanıda hasta öyküsü ve hekim değerlendirmesinin yanı sıra spirometri (solunum fonksiyon testi)nin kilit rol oynadığı, bu testle akciğer kapasitesi ve hava akımındaki kısıtlanmanın tespit edilebildiği bildirildi. Gürgün, risk taşıyan veya belirtileri bulunan kişilerin vakit kaybetmeden göğüs hastalıkları uzmanına başvurması gerektiğini söyledi.

korunma, bırakma ve toplumsal önlemler:

Sigaranın KOAH gelişimindeki en önemli risk faktörü olduğunu vurgulayan Gürgün, sigaraya hiç başlamamanın ve kullananların bırakmasının akciğer sağlığını korumada en etkili adımlar olduğunu kaydetti. Sigarayı bırakmanın her yaşta faydası olduğunu, KOAH tanısı konmuş kişilerde bile bırakmanın akciğer fonksiyonlarındaki kaybı yavaşlattığını belirtti. Elektronik sigara ve nargilenin güvenli alternatif olmadığına dikkat çekildi.

Ayrıca iç mekânlarda, araçta veya iş yerinde pasif içiciliğin önlenmesi gerektiği, odun, kömür ve tezek gibi yakıtların yanması sonucu oluşan duman ile dış ortam hava kirliliğinin de akciğer sağlığını tehdit eden önemli faktörler olduğu vurgulandı. KOAH ile mücadelede bireysel önlemlerin yanı sıra tütün kontrolü, temiz hava politikaları ve güvenli çalışma koşullarının yaygınlaştırılmasının önemine işaret edildi.

Küresel Hastalık Yükü 2021 analizine göre dünyada yaklaşık 3,7 milyon kişinin KOAH nedeniyle hayatını kaybettiğini hatırlatan Gürgün, 1990-2021 döneminde hastalığın toplam vaka sayısının yaklaşık %112, ölüm sayısının ise %49 arttığına dikkat çekti. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı’nın 2020 KOAH raporuna göre de ülkemizde yaklaşık 4 milyon KOAH hastası olduğu tahmin ediliyor.

Gürgün son olarak, akciğer sağlığının sadece hastalık ortaya çıktıktan sonra değil, anne karnından başlayarak yaşam boyu korunması gereken bir sorumluluk olduğunu belirterek erken önlem, düzenli kontrol ve toplum düzeyinde alınacak tedbirlerin altını çizdi.

ACIBADEM KENT HASTANESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI UZMANI PROF. DR. ALEV GÜRGÜN