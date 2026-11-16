Fırsat sezonu: Türk Hava Yolları'ndan doğu avrupa uçuşları 119 dolardan başlıyor

kampanya detayları:

Dünyanın en çok ülkesine uçan Türk Hava Yolları, Doğu Avrupa destinasyonlarına yönelik yeni bir kampanya başlattı. Sınırlı sayıda koltuk için geçerli olan uygulamada misafirler, gidiş-dönüş her şey dâhil 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçma imkânına sahip olacak.

Kampanyadan yararlanmak üzere biletlerin 25 Kasım 2026 tarihine kadar satın alınması gerekiyor; avantajlı fiyatlarla yapılacak uçuşlar ise 31 Mayıs 2027 tarihine kadar gerçekleştirilebilecek. Teklif sınırlı kontenjanla sunulduğu için erken rezervasyon öneriliyor.

fiyatlar ve rotalar:

Kampanya kapsamında öne çıkan fiyatlar şu şekilde belirlendi: 119 dolar — Bükreş, Cluj, Köstence ve Timişoara; 129 dolar — Sofya; 139 dolar — Varna; 149 dolar — Prag; 159 dolar — Kişinev; 169 dolar — Tiflis, Budapeşte ve Krakow; 179 dolar — Batum; 189 dolar — Vilnius ve Riga; 199 dolar — Tallinn; 209 dolar — Bakü ve Erivan.

Belirtilen fiyatlar, Türk Hava Yolları'nın resmî internet sitesinde sunulan rakamlar esas alınarak hazırlanmıştır; satış ofisleri ve seyahat acentelerinde fiyatlar farklılık gösterebilir.

nasıl satın alınır:

Kampanya hakkında daha ayrıntılı bilgi ve rezervasyon için www.turkishairlines.com adresi, 444 0 849 numaralı Çağrı Merkezi veya THY satış ofisleri kullanılabilir. Seyahat tarihleri ve koltuk müsaitliği; seçilen rotaya ve satış kanalına göre değişebileceği için satın alma sırasında güncel koşulların kontrol edilmesi önem taşıyor.

DÜNYANIN EN ÇOK ÜLKESİNE UÇAN TÜRK HAVA YOLLARI, DOĞU AVRUPA DESTİNASYONLARINA YÖNELİK BİLET KAMPANYASI BAŞLATTI. SINIRLI SAYIDA GEÇERLİ OLACAĞI BELİRTİLEN KAMPANYADA BİLETLERİN, GİDİŞ-DÖNÜŞ HER ŞEY DAHİL 119 DOLARDAN BAŞLAYAN FİYATLARLA SATIŞA SUNULACAĞI İFADE EDİLDİ.