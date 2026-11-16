Okulda diyabet farkındalığı: Aydın Sosyal Bilimler Lisesi'nde erken teşhis ve sağlıklı alışkanlıklar

Aydın Sosyal Bilimler Lisesi, Dünya Diyabet Günü kapsamında öğrencilerde diyabet farkındalığı oluşturmak amacıyla bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi. Okul yönetiminin paylaştığı açıklamada, diyabetin erken teşhisle kontrol altına alınabileceği vurgulandı ve gençlerin doğru yaşam alışkanlıkları kazanmasının önemi öne çıkarıldı.

Vurgulanan temel noktalar:

Çalışmada özellikle erken teşhis, sağlıklı beslenme, düzenli fiziksel aktivite ve rutin sağlık kontrollerinin ihmal edilmemesi gerektiği ifade edildi. Paylaşılan mesajda, hastalıkla mücadelede bilincin artırılmasının etkisine dikkat çekildi ve gençlere sorumluluk almaları çağrısı yapıldı.

Mesaj ve hedef kitle:

Okulun duyurusunda yer alan "Diyabeti tanı, geleceğini koru" mesajı, öğrencilerin hem kendi sağlıkları hem de çevrelerindeki farkındalık konusunda etkin rol üstlenmelerine yönelik bir çağrı olarak açıklandı. Açıklamada ayrıca diyabetin dünya genelinde milyonlarca kişiyi etkilediği hatırlatılarak, bireysel önlemlerin önemine dikkat çekildi.

Aydın Sosyal Bilimler Lisesi'nin girişimi, genç yaşta sağlıklı alışkanlıkların benimsenmesi ve düzenli sağlık kontrollerinin öneminin pekiştirilmesi amacını taşıyor. Okul yönetimi, benzer farkındalık çalışmalarının sürdürüleceğini belirtti ve öğrencilere yaşam biçimlerinde küçük ama kalıcı değişiklikler yapmaları önerildi.

AYDIN SOSYAL BİLİMLER LİSESİ ÖĞRENCİLERİ, SAĞLIKLI BESLENME, DÜZENLİ FİZİKSEL AKTİVİTE VE DİYABETTE ERKEN TEŞHİSİN ÖNEMİ KONULARINDA BİLİNÇLENDİRİLDİ.