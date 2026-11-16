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Sultandağı'nda veteriner kliniklerinde ruhsat ve hijyene odaklı denetim

Sultandağı'nda veteriner klinikleri, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından ruhsat, hijyen ve tıbbi ürün koşulları açısından denetlendi.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 12:04

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EDİTÖR: Zeynep Aydın

Sultandağı'nda veteriner kliniklerinde ruhsat ve hijyene odaklı denetim

Sultandağı ilçesinde veteriner klinikleri denetlendi

Sultandağı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü hayvan sağlığı personeli, ilçede faaliyet gösteren veteriner hekim kliniklerinde kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. Ekipler, iş yerlerinin mevzuata uygun şekilde hizmet verip vermediğini yerinde inceledi.

denetimde öne çıkan kontroller:

Yapılan incelemelerde ruhsat ve kayıt işlemleri, hijyen şartları ile veteriner tıbbi ürünlerin muhafaza şartları öncelikli olarak kontrol edildi. Kliniklerde kayıtların güncelliği, ilaç ve aşıların uygun ortamlarda saklanması ve hijyen uygulamalarının standartlara uygunluğu değerlendirildi.

amaç ve bilgilendirme:

Denetimler sırasında veteriner hekimlere ilgili mevzuat hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. Yetkililer, hayvan sağlığının korunması ve veteriner hekimlik hizmetlerinin mevzuata uygun yürütülmesi amacıyla denetimlerin devam edeceğini bildirdi.

AFYONKARAHİSAR&#039;IN SULTANDAĞI İLÇESİNDE FAALİYET GÖSTEREN VETERİNER HEKİM KLİNİKLERİ...

AFYONKARAHİSAR'IN SULTANDAĞI İLÇESİNDE FAALİYET GÖSTEREN VETERİNER HEKİM KLİNİKLERİ DENETLENDİ.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

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