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Çivril'de jandarma orman ekipleriyle kaçak ağaç kesimini engelledi

Çivril'de devriye yapan jandarma, İğdir Mahallesi Naldanlı'da A.K.'nin arazisinde gerçekleştirilen kaçak ağaç kesimini tespit edip orman ekipleriyle müdahale etti.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 12:06

GÜNCELLEME: 16 Kasım 2026 - 12:08

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Çivril'de jandarma orman ekipleriyle kaçak ağaç kesimini engelledi

Çivril'de jandarma orman ekipleriyle kaçak ağaç kesimini engelledi

olayın tespiti ve müdahale:

Denizli'nin Çivril ilçesinde devriye görevi yapan Çivril İlçe Jandarma ekipleri, İğdir Mahallesi Naldanlı bölgesinde bir şahsa ait arazide ağaç kesimi yapıldığını tespit etti. Ekipler, tespit sonrası bölgeye orman görevlileriyi çağırarak ortak inceleme gerçekleştirdi ve çalışmayı durdurdu.

araç tespiti ve yasal süreç:

Olayda, kesimde kullanılan 20 LT 415 plakalı pikabın da yer aldığı belirlendi. Kaçak ağaç kesimini gerçekleştirdiği belirtilen A.K. hakkında yapılan incelemelerin ardından gerekli yasal işlemler başlatıldı. Konuyla ilgili inceleme ve denetimlerin sürdüğü bildirildi.

KAÇAK KESİM NALDANLI

KAÇAK KESİM NALDANLI

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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