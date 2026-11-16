Çivril'de jandarma orman ekipleriyle kaçak ağaç kesimini engelledi

olayın tespiti ve müdahale:

Denizli'nin Çivril ilçesinde devriye görevi yapan Çivril İlçe Jandarma ekipleri, İğdir Mahallesi Naldanlı bölgesinde bir şahsa ait arazide ağaç kesimi yapıldığını tespit etti. Ekipler, tespit sonrası bölgeye orman görevlileriyi çağırarak ortak inceleme gerçekleştirdi ve çalışmayı durdurdu.

araç tespiti ve yasal süreç:

Olayda, kesimde kullanılan 20 LT 415 plakalı pikabın da yer aldığı belirlendi. Kaçak ağaç kesimini gerçekleştirdiği belirtilen A.K. hakkında yapılan incelemelerin ardından gerekli yasal işlemler başlatıldı. Konuyla ilgili inceleme ve denetimlerin sürdüğü bildirildi.

KAÇAK KESİM NALDANLI