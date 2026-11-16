erken fark edilmeyen işitme kaybının belirtileri ve korunma yolları

Uzman uyarısı: işitme kaybı çoğu zaman gözden kaçıyor

Başkent Üniversitesi Adana Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi'nden Uzm. Odyolog Ahmet Özmen, işitme kaybının başlangıç belirtilerinin sıkça küçümsendiğini ve erken müdahalenin önemini vurguluyor. İşitme kaybı genellikle yavaş ilerlediği için günlük yaşamda ortaya çıkan küçük değişiklikler uzun süre fark edilmeden kalabiliyor; bu durum tanı ve tedavinin gecikmesine, sosyal izolasyona ve yaşam kalitesinde düşüşe yol açabiliyor.

erken belirtiler:

Günlük yaşamdaki en tipik sinyaller arasında konuşmaların sık tekrar ettirilmesi, kalabalık ve gürültülü ortamlarda karşılıklı konuşmaları takip edememe, kelimeleri yanlış duyma (örneğin 'masa' yerine 'kasa'), ve dudak okuma eğiliminin artması bulunuyor. Fiziksel belirtiler de sık görülüyor: kulakta çınlama, seslerin boğuk duyulması ve ince sesleri algılamakta zorlanma bu erken uyarıcılardan. Televizyon sesinin sürekli yüksek olması veya telefonda hoparlör tercih edilmesi de dikkat edilmesi gereken davranış değişiklikleri arasındadır.

gürültü, korunma ve işyeri önlemleri:

Gürültü maruziyetinin işitme kaybında kesinlikle rolü olduğunu hatırlatan Özmen, kulaklık kullanımında ses seviyesinin sınırlandırılması gerektiğini belirtiyor. Cihaz üreticilerinin uyarılarına dikkat edilmesi gerektiğini ve kulaklıkla dinleme sırasında 60 desibel eşiğinin aşılmaması gerektiğini vurguluyor. Fabrika, konser, stadyum gibi yüksek sesli ortamlarda çalışanların uygun kulak koruyucu ekipman kullanması, uzun süreli maruziyetten kaçınması ve işyerinde koruyucu kültürün geliştirilmesi gerektiği de uzmanın önerileri arasında.

bebeklerde tarama ve gelişim işaretleri:

Yenidoğan işitme taramasının önemine dikkat çeken Özmen, bebeklere doğumdan sonraki 24 saat içinde işitme testi yapıldığını; taramadan geçemeyen bebeklerin bir ay içinde tekrar çağrıldığını ve ilk üç ay içinde daha kapsamlı değerlendirmelerle nedenin araştırıldığını belirtiyor. Ailesel gözlemlerde bir yaşına gelmeden 'gel', 'git', 'su', 'ver' gibi tek heceli kelimelerin söylenmesi, seslere dönme ve göz teması gibi gelişim işaretleri takip edilmelidir; bunlarda gecikme varsa mutlaka uzmana başvurulmalıdır.

ani kayıp ve acil başvuru:

Ani gelişen işitme kaybı durumunda zamanın kritik olduğunu belirten Özmen, belirtilerin ortaya çıkması halinde beklememeyi, mümkünse ilk 48 saat içinde bir kulak burun boğaz hekimine başvurmayı öneriyor. Bu dönemde hızlı müdahale edilmezse geri dönüşü olmayan kayıplar kalıcı hale gelebiliyor; bu nedenle şüphe durumunda ertelemeden sağlık kuruluşuna gitmek gerekiyor. İlk 48 saat vurgusu, tedavi başarısı açısından belirleyici kabul ediliyor.

işitme cihazı algısı ve bakım önerileri:

İşitme cihazına karşı duyulan önyargıların tedaviyi geciktirdiğini aktaran Özmen, hastaların sıkça 'İşitme kaybım biraz daha ilerlesin, sonra cihaz kullanırım' diye düşündüğünü ancak bunun yanlış olduğunu söylüyor. Cihazın bir rehabilitasyon aracı olduğunu ve gözlük kullanımına benzetilerek sosyal izolasyonu önlediği vurgulanıyor. Kulak içi modellerin her tür kayba uygun olmayabileceği, önemli olanın cihazın fiyatı değil hastanın elde ettiği verim olduğu belirtiliyor.

Cihaz bakımıyla ilgili pratik uyarılar da var: mikrofonların tozla tıkanmaması için cihazlar kullanıldıktan sonra tezgah üstüne veya cebe konmamalı, nemlenmeyi önlemek için koruyucu kutuda saklanmalı; piller düzenli kontrol edilmeli, şarjlı cihazlarda düzenli şarj rutinine uyulmalı. Ayrıca kulak çöpü, anahtar, çay kaşığı gibi nesnelerle kulağa müdahalenin buşonun içe itilmesine, enfeksiyonlara ve denge sorunlarına yol açabileceği uyarısı yapılıyor.

Özetle, küçük değişiklikleri fark etmek ve zamanında müdahale etmek işitme sağlığını korumada belirleyici. Uzm. Odyolog Ahmet Özmen'in önerileri; riskli ortamlardan korunma, yenidoğan taramalarının takibi, ani kayıplarda acil başvuru ve cihaz kullanımında doğru seçim ile bakımın önemine odaklanıyor.

BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ ADANA DR. TURGUT NOYAN UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ UZM. ODYOLOG AHMET ÖZMEN, İŞİTME KAYBININ BELİRTİLERİ, KORUNMA YÖNTEMLERİ VE İŞİTME CİHAZI KULLANIMI HAKKINDA AÇIKLAMALARDA BULUNDU.