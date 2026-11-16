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Samsun’da araç yoğunluğu artıyor: trafiğe kayıtlı sayısı 564 bine ulaştı

TÜİK'in Ekim 2026 verilerine göre Samsun’da trafiğe kayıtlı araç sayısı ekim sonunda 564.299’a yükseldi; aylık artış 2.517, kent ülke toplamının yüzde 1,60’ını oluşturdu.

GİRİŞ: 16 Kasım 2026 - 12:06

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EDİTÖR: Berk Doğan

Samsun’da araç yoğunluğu artıyor: trafiğe kayıtlı sayısı 564 bine ulaştı

Samsun’da trafiğe kayıtlı araç sayısı ekimde 564.299’a çıktı

TÜİK'in Motorlu Kara Taşıtları - Ekim 2026 verileri, Samsun'da trafiğe kayıtlı araç stokunda bir aylık artış olduğunu ortaya koydu. Eylül sonu 561.782 olan sayı, ekim sonunda 564.299’a yükseldi; böylece kentteki kayıtlı araç sayısı bir ayda 2.517 arttı.

aylık artış ve kente katkısı:

Samsun, Türkiye genelindeki toplam taşıt sayısının %1,60’ını oluşturuyor. Kaydedilen artış, kentin araç yoğunluğunda belirgin bir yükseliş olduğunu gösteriyor ve ulaşım altyapısı ile trafik dinamikleri açısından takip edilmesi gereken bir veri niteliği taşıyor.

araç türleri dağılımı:

TÜİK verileri, trafiğe kayıtlı araçların dağılımında otomobillerin ağırlığını vurguluyor; kentte 274.140 otomobil bulunuyor. Otomobilleri 104.267 motosiklet, 91.300 kamyonet ve 66.102 traktör izliyor. Ayrıca kentte 12.746 kamyon, 12.545 minibüs, 1.818 otobüs ve 1.381 özel amaçlı taşıt kayıtlı durumda.

Veriler, otomobil, motosiklet ve kamyonet sayısının Samsun trafiğinde öne çıkan gruplar olduğunu ortaya koyuyor; bu dağılım yerel ulaşım planlaması için önemli göstergeler sağlıyor.

SAMSUN&#039;DA TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI 564 BİN 299’A ULAŞTI.

SAMSUN'DA TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI 564 BİN 299’A ULAŞTI.

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Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

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