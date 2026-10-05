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Anneden 14 yıllık bekleyiş: 'ölü ya da diri, oğluma bir mezar istiyorum'

Adana'da 21 Eylül 2012'den beri kayıp olan 32 yaşındaki Ertuğrul Kütük için anne Ferhan Kütük, oğlunun ölü ya da diri bulunmasını ve en azından bir mezar istiyor.

GİRİŞ: 05 Ekim 2026 - 09:55

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Anneden 14 yıllık bekleyiş: 'ölü ya da diri, oğluma bir mezar istiyorum'

14 yıllık belirsizlik:

Adana'nın Çukurova ilçesi Pirili Mahallesi'nde yaşayan 32 yaşındaki iki çocuk babası Ertuğrul Kütük, 21 Eylül 2012 akşamı ailesine "Bir saate geleceğim" diyerek evden çıktı ve bir daha geri dönmedi. O dönemde yanında olduğu belirtilen arkadaşı Hüseyin Basanay ile birlikte kaybolan Kütük'ten aileleri 14 yıldır haber alamıyor.

Olayın ardından her iki ailenin polise başvurmasıyla soruşturma başlatıldı. Yaklaşık 20 gün sonra, iki kişinin içinde olduğu otomobilin Osmaniye'de yakılmaya çalışıldığı belirlendi; o dönemle bağlantılı olarak üç kişi gözaltına alındı, ifadelerinin ardından serbest bırakıldılar.

Yanan araç ve süren soru işaretleri:

Olayın somut izleri aranmaya devam ederken, bulunan yakılmak istenmiş otomobil ve serbest bırakılan şüpheliler soru işaretlerini canlı tutuyor. Soruşturma sürecine rağmen, 14 yıl boyunca kayıp iki arkadaştan hiçbirine ulaşılamadı. Bu süreçte Hüseyin Basanay'ın anne ve babası, evlat hasreti ve sağlık sorunları nedeniyle hayatını kaybetti.

Acılı annenin talebi ve beklentisi:

Şu anda 71 yaşında olan ve sağlık problemleri yaşayan Ferhan Kütük, oğlunun ölü ya da diri bulunmasını istiyor. "Ben çocuğumu kefenleyemedim. Benim çocuğum bir kefene bile hasret gitti. Ölüyse de bir kemikleri bir mezarı olsun" sözleriyle yıllardır süren acısını özetliyor.

Kayıp olduğu sırada çocukları 3 ve 5 yaşında olan Ertuğrul Kütük'ün çocuklarının şimdi 18 ve 16 yaşına geldiğini söyleyen anne Kütük, çocukların "Babamızı aramayın" dediklerini aktardı; yine de kendisi, oğlunun bir mezarının olmasını ve en azından kemiklerine ulaşılmasını talep ediyor.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in "Faili meçhul hiçbir dosya kalmayacak" açıklamasının ardından her gün yetkililerden gelecek haberi umutla beklediğini söyleyen Ferhan Kütük, evladının fotoğraflarıyla avunuyor ve yetkililere seslenerek yalnızca evladının bulunmasını istiyor: ölü ise ölü, diri ise diri; en azından bir mezar olsun.

FERHAN KÜTÜK, EVLADININ FOTOĞRAFLARIYLA AVUNUYOR

FERHAN KÜTÜK, EVLADININ FOTOĞRAFLARIYLA AVUNUYOR

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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