Manyas'ta çeltikte genişleme: ekim alanı 98 bin dekara çıktı

hasat başladı:

Balıkesir'in Manyas ilçesinde, ülkenin önemli çeltik üretim merkezlerinden birinde hasat mevsimi başladı. Tarlalarda yoğun bir mesaiyle devam eden hasat çalışmaları, geçen yıla göre kayda değer bir alansal artışı da beraberinde getiriyor.

Bu sezon ilçede çeltik ekim alanı 98 bin dekara ulaşmış durumda; geçen yılki 60-70 bin dekar düzeyiyle kıyaslandığında belirgin bir genişleme gözleniyor. Sulama sahalarının büyümesiyle çeltik üretimi, ilçe genelinde buğday ekim alanlarıyla yarışır hale geldi.

ürün çeşitleri ve verim:

Çeltik tarlalarında olgunlaşma süreci genellikle 120-140 gün arasında sürüyor. Manyas'ta ağırlıklı olarak iri tane Baldo ve orta tane Osmancık türleri ekiliyor. Üreticilerden alınan bilgilere göre, bu türlerde dekara ortalama 800 ile 900 kilogram arasında verim sağlanıyor.

üretici değerlendirmeleri:

Manyas Ziraat Odası Başkanı Kudret Özden: "Çeltik sezonumuz başlamıştır, verimler, randımanlar çok güzel. Sulama sahası genişledikçe çeltik ekimi alanı da genişliyor. Maliyetler yüksek, fiyatlar bir tık daha yukarısı olsa çok iyi olur"

Kızık Mahallesi'nden çeltik üreticisi ve Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ergün Kara: "Bu sene çeltik verimimiz güzel. Üretici olarak memnunuz, ancak maliyetler bizi düşündürüyor. Çeltikte işçilik az olduğu için mecburen tercih ediyoruz"

Özetle Manyas'ta bu yıl hem ekim alanlarında hem de verimde olumlu bir tablo çiziliyor. Rüzgarın az olması gibi iklimsel etmenler çeltik gelişimini desteklerken, üreticiler maliyet ve fiyat dengesinin sezon sonu değerlendirmelerinde belirleyici olacağını vurguluyor.

MANYAS'TA ÇELTİK HASADI BAŞLADI: EKİM ALANI 98 BİN DEKARA ULAŞTI