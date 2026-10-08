Dolar 49,3210 +0,25%
Euro 55,3065 +0,40%
Bist 12.213,58 +0,75%
Altın Gram 6.593,84 +0,03%
EUR/USD 1,1216 +0,15%
Brent Petrol 103,92 -0,35%
--°

Manyas'ta çeltikte genişleme: ekim alanı 98 bin dekara çıktı

Balıkesir'in Manyas ilçesinde çeltik hasadı başladı; ekim alanı 98 bin dekara ulaştı, Baldo ve Osmancık türlerinde dekara 800–900 kg arası verim alınması bekleniyor.

GİRİŞ: 08 Ekim 2026 - 17:50

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Berk Doğan

Manyas'ta çeltikte genişleme: ekim alanı 98 bin dekara çıktı

hasat başladı:

Balıkesir'in Manyas ilçesinde, ülkenin önemli çeltik üretim merkezlerinden birinde hasat mevsimi başladı. Tarlalarda yoğun bir mesaiyle devam eden hasat çalışmaları, geçen yıla göre kayda değer bir alansal artışı da beraberinde getiriyor.

Bu sezon ilçede çeltik ekim alanı 98 bin dekara ulaşmış durumda; geçen yılki 60-70 bin dekar düzeyiyle kıyaslandığında belirgin bir genişleme gözleniyor. Sulama sahalarının büyümesiyle çeltik üretimi, ilçe genelinde buğday ekim alanlarıyla yarışır hale geldi.

ürün çeşitleri ve verim:

Çeltik tarlalarında olgunlaşma süreci genellikle 120-140 gün arasında sürüyor. Manyas'ta ağırlıklı olarak iri tane Baldo ve orta tane Osmancık türleri ekiliyor. Üreticilerden alınan bilgilere göre, bu türlerde dekara ortalama 800 ile 900 kilogram arasında verim sağlanıyor.

üretici değerlendirmeleri:

Manyas Ziraat Odası Başkanı Kudret Özden: "Çeltik sezonumuz başlamıştır, verimler, randımanlar çok güzel. Sulama sahası genişledikçe çeltik ekimi alanı da genişliyor. Maliyetler yüksek, fiyatlar bir tık daha yukarısı olsa çok iyi olur"

Kızık Mahallesi'nden çeltik üreticisi ve Ziraat Odası Yönetim Kurulu Üyesi Ergün Kara: "Bu sene çeltik verimimiz güzel. Üretici olarak memnunuz, ancak maliyetler bizi düşündürüyor. Çeltikte işçilik az olduğu için mecburen tercih ediyoruz"

Özetle Manyas'ta bu yıl hem ekim alanlarında hem de verimde olumlu bir tablo çiziliyor. Rüzgarın az olması gibi iklimsel etmenler çeltik gelişimini desteklerken, üreticiler maliyet ve fiyat dengesinin sezon sonu değerlendirmelerinde belirleyici olacağını vurguluyor.

MANYAS&#039;TA ÇELTİK HASADI BAŞLADI: EKİM ALANI 98 BİN DEKARA ULAŞTI

MANYAS'TA ÇELTİK HASADI BAŞLADI: EKİM ALANI 98 BİN DEKARA ULAŞTI

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

Berk Doğan

Berk Doğan

 Dijital Ekonomi Editörü

Piyasa haberleri, şirket açıklamaları, vergi düzenlemeleri ve tüketici ekonomisi odaklı içerikler üreten dijital editör.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Düzce'de balıkçı tekneleri sezona güvenle hazırlanıyor
images

Burkay'dan Matlı'ya tebrik: BTSO'da yeni dönemde birlik ve büyüme vurgusu
images

Mahmut Özgener liderliğinde İZTO yeni döneme başladı
images

Adana sanayi odası'nda yeni dönem: Kıvanç ve Uçurum güven tazeledi

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Yahşihan soruşturmasında şoförün ifadesi: maaş belediyeden, daire devri iddiası

Kilis'te rögar kapağına çarpma sonrası motosiklet 28 metre sürüklendi, sürücü ağır yaralandı

Ağaçkonak'ta tabancasını temizlerken sol ayağından yaralanan imam hastaneye kaldırıldı

Aksaray'da iş çıkışı hedef seçilen kadın yol ortasında darp edildi

TREND HABERLER

Lise eylemlerinde beş günde ülke genelinde binlerce gözaltı

Bandırma'da gençlik ve spor yatırımlarının ilerleyişini yerinde değerlendiren Adem Özalp

Sarıyer'de karşı şeridin sıkıştırması zincirleme kazaya neden oldu

Erzincan'da gıda güvenliği denetimleri: sahte ürünlere sıkı takip

Okullarda gıda bilinci: Erzincan'da 1.004 öğrenciye hijyen ve israf eğitimi

Tercan'da tarlalar kışlık patatesle dolu: hasat sezonu başladı

Gençler askerlerle aynı safta buluştu: 'Mehmetçik ile Bir Gün' deneyimi

Rektör Kuyrukluyıldız birlikte çalışmanın önemini personelle kahvaltıda vurguladı