Annelerin farkındalığı ön planda: Pülümür'de En İyi Narkotik Polisi Anne semineri

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde, Tunceli Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleşen seminerde, ailelerin özellikle annelerin uyuşturucuyla mücadeledeki rolüne dikkat çekildi. Program, çocukların zararlı alışkanlıklardan korunması ve ailelerin riskleri erken dönemde tespit etmesi amacıyla düzenlendi.

Seminerin amacı:

Etkinlik kapsamında seminerciler, annelerin çocukların davranışlarındaki değişiklikleri fark etmesinin önemini anlattı. Katılımcılara, şüpheli davranışların nasıl gözlemleneceği, güvenli iletişim yolları ve muhtemel riskler karşısında hangi adımların atılacağı konusunda bilgiler verildi. Amaç, bağımlılıkla mücadelede ailelerin farkındalığını artırmak olarak açıklandı.

Annelerin rolü ve vurgulanan noktalar:

Programda, annelerin ev içindeki gözlem ve müdahale kapasitesinin bağımlılıkla mücadelede kritik olduğu belirtildi. Seminerde, aileler aracılığıyla erken uyarı sistemleri oluşturulmasının ve gerektiğinde kurumlarla iş birliği yapılmasının önemi öne çıkarıldı. En İyi Narkotik Polisi Anne yaklaşımının, çocukların korunmasında pratik ve bilinçlendirici bir adım olduğu vurgulandı.

TUNCELİ’NİN PÜLÜMÜR İLÇESİNDE, UYUŞTURUCUYLA MÜCADELEDE ANNELERİN ROLÜNE DİKKAT ÇEKMEK AMACIYLA "EN İYİ NARKOTİK POLİSİ ANNE" SEMİNERİ DÜZENLENDİ.