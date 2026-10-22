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Sabat Siirt Mutfağı hizmete açıldı, kentin lezzetleri artık sergilenecek

Siirt İl Milli Eğitim Müdürlüğü Olgunlaşma Enstitüsü tarafından kurulan Sabat Siirt Mutfağı, Tarım ve Ağaç Müzesi'nde düzenlenen törenle açıldı.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 19:46

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EDİTÖR: Cemal Korkmaz

Sabat Siirt Mutfağı hizmete açıldı, kentin lezzetleri artık sergilenecek

Sabat Siirt Mutfağı törenle hizmete girdi:

Siirt’in yöresel mutfak kültürünün yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü Olgunlaşma Enstitüsü tarafından hayata geçirilen Sabat Siirt Mutfağı, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Proje, kentin gastronomi değerlerini görünür kılmak ve yöresel lezzetleri hem yerli hem yabancı ziyaretçilere sunmak üzere tasarlandı.

Açılış töreni ve katılımcılar:

Açılış, Tarım ve Ağaç Müzesinde gerçekleştirildi. Törene Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Dr. Kemal Kızılkaya ile eşi Nurten Kızılkaya katıldı. Programa ayrıca Vali Yardımcısı Rabia Naçar Çanakcıoğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Özdemir, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ceylan Yaman, AK Parti Siirt İl Başkanı Abdulhekim Gider, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, usta öğreticiler ve vatandaşlar iştirak etti.

Amaçlar ve değerlendirmeler:

Vali Dr. Kemal Kızılkaya törende yaptığı konuşmada, Siirt’in tarihi mimarisinin, geleneksel yaşamının, kültürel hafızasının ve zengin mutfak kültürünün korunmasının önemine vurgu yaptı. Kızılkaya, Sabat Siirt Mutfağının kentin gastronomi değerlerinin tanıtılmasına ve kültürel zenginliğinin daha geniş kitlelere ulaştırılmasına katkı sağlayacağını belirterek projeye emeği geçenlere teşekkür etti. Konuşmanın ardından katılımcılar tesisi gezerek incelemelerde bulundu.

Projenin hedefleri arasında, Siirt’in özgün yemek kültürünü belgeleyip yaşatmak ve yerli-yabancı ziyaretçilere sunmak yer alıyor. Açılış, bölgesel mutfak mirasının tanıtımı ve yerel üretimin desteklenmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendirildi.

SİİRT’İN YÖRESEL MUTFAK KÜLTÜRÜNÜN YAŞATILMASI VE GELECEK NESİLLERE AKTARILMASI AMACIYLA İL MİLLİ...

SİİRT’İN YÖRESEL MUTFAK KÜLTÜRÜNÜN YAŞATILMASI VE GELECEK NESİLLERE AKTARILMASI AMACIYLA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ OLGUNLAŞMA ENSTİTÜSÜ TARAFINDAN HAYATA GEÇİRİLEN SABAT SİİRT MUTFAĞI, DÜZENLENEN TÖRENLE HİZMETE AÇILDI.

Cemal Korkmaz

Cemal Korkmaz

 Haberde İnsan Editörü

Türkiye’nin dört bir yanından ilham veren, duygulandıran ve başarı odaklı insan yaşam hikayelerini derleyen duyarlı editör.

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