gece yarısı ters yönde ilerleyen otomobilin dikiz aynasına çarpması ceza getirdi

gece yarısı otoyolda ters yönde seyir maddi hasarla sonuçlandı

İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolunda saat 02.00 sıralarında ters istikamette ilerleyen bir otomobilin, seyir halindeki 34 FHH 825 plakalı aracın dikiz aynasına çarpması sonucu maddi hasarlı kaza meydana geldi. Olayın ardından bölgeye intikal eden ekipler gerekli güvenlik önlemlerini aldı ve incelemeye başladı.

kaza anı ve tespitler:

Başakşehir Polis Merkezi Amirliği ekipleri, olay yerindeki bulgular ve otoyolunda bulunan kamera kayıtlarını detaylı şekilde inceledi. Yapılan çalışma sonucu ters yönde giden aracın plakası 34 MBA 484 ve sürücüsünün E.D. olduğu belirlendi. Kamera görüntülerinin değerlendirilmesiyle sürücü yakalandı ve ifade işlemleri başlatıldı.

soruşturma ve uygulanan yaptırımlar:

Görüntüler ve yürütülen işlemler doğrultusunda sürücü hakkında 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında idari işlem yapılarak 90 bin lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca sürücünün kullandığı otomobil 60 gün süreyle trafikten men edildi. Olayla ilgili olarak Başakşehir Polis Merkezi Amirliği tarafından sürücü hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 223. maddesi kapsamında adli işlem başlatıldı.

Polis ekiplerinin kamera kaydı incelemesi ve olay yeri çalışmaları sürerken, yetkililer trafik güvenliği açısından otoyolda ters yönde araç kullanımının yol açabileceği tehlikelere dikkat çekti.

İSTANBUL’DA KUZEY MARMARA OTOYOLU’NDA TERS ŞERİTTE İLERLEYEN OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ, BİR ARACIN DİKİZ AYNASINA ÇARPARAK MADDİ HASARLI KAZAYA NEDEN OLDU. TRAFİĞİ TEHLİKEYE DÜŞÜREN SÜRÜCÜYE 90 BİN LİRA İDARİ PARA CEZASI UYGULANIRKEN, OTOMOBİLİ 60 GÜN SÜREYLE TRAFİKTEN MEN EDİLDİ.