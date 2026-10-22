Salihli'de bisikletli 8 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği servis kazası soruşturuluyor

Kaza ve müdahale:

Manisa'nın Salihli ilçesinde meydana gelen kazada, bir işçi servis minibüsünün çarptığı 8 yaşındaki çocuk olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kaza, Salihli'nin Sağlık Mahallesi'nde bulunan Şehit Polis Yüksel Özdemir Caddesi ile 117 Sokak kavşağında gerçekleşti.

Edinilen bilgiye göre, D.K. (63) yönetimindeki 45 J 7197 plakalı işçi servis minibüsü, henüz bilinmeyen bir nedenle bisikletiyle ilerleyen Suriye uyruklu Yunus Zelf (8)'e çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk kontrollerinde küçük Yunus'un olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

Soruşturma ve adli süreç:

Olay yeri inceleme ekipleri ile Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından çocuğun cansız bedeni Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazanın ardından minibüs sürücüsü gözaltına alınırken, söz konusu işçi servis minibüsü trafikten men edildi. Olayla ilgili resmî soruşturma başlatıldı.

Manisa’da yürek yakan kaza: İşçi servisinin çarptığı 8 yaşındaki Yunus hayatını kaybetti