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Uzun süredir firari olan ve 21 aranma kaydı bulunan şahıs Kayseri'de yakalandı

Kayseri Emniyeti'nin 3 aylık saha çalışmasıyla yakalanan B.C. (56), 9 ilde 21 aranma kaydı bulunan ve 31 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla cezaevine teslim edildi.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 19:43

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Uzun süredir firari olan ve 21 aranma kaydı bulunan şahıs Kayseri'de yakalandı

Kayseri'de yapılan operasyon:

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği öncülüğünde yürütülen üç aylık saha çalışması sonucunda saklandığı adreste aranan bir şahsa yönelik operasyon düzenledi.

şüphelinin yakalanma süreci ve kayıtları:

Operasyon kapsamında yakalanan şahsın B.C. (56) olduğu tespit edildi. Şüpheli, 2018 yılından bu yana firari olarak aranan ve 21 ayrı aranma kaydı bulunan bir isim olarak kayıtlarda yer alıyordu. Adli makamlarca Kayseri, Adana, Mersin, Konya, Kocaeli, Ankara, Serik, Manavgat, Osmaniye, Tarsus, Antalya ve İzmir illerine ilişkin arama kayıtları bulunduğu bildirildi.

suçlar, ceza ve teslim işlemleri:

B.C.'nin hakkında ‘dolandırıcılık’, ‘yağma’ ve ‘hükümlü veya tutuklunun kaçması’ suçlarından işlemler olduğu, toplam 31 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı aktarıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, ilgili mercilere teslim edilerek ceza infaz kurumuna sevk edildi.

emniyetin değerlendirmesi:

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" ifadelerine yer verildi. Yetkililer operasyonun planlı saha çalışması ve istihbari bilgiler doğrultusunda gerçekleştirildiğini belirtti.

9 ilde 21 aranma kaydıyla aranan firari şahıs Kayseri&#039;de yakalandı

9 ilde 21 aranma kaydıyla aranan firari şahıs Kayseri'de yakalandı

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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