Beyciler kavşağında motosiklet ve otomobil çarpıştı: sürücü hastaneye kaldırıldı

Kaza meydana geldiği yer ve araçlar:

Düzce'nin D655 kara yolunun Akçakoca istikametinde, Beyciler Kavşağı mevkisinde motosiklet ile otomobilün çarpışması sonucu trafik kazası meydana geldi. Olayda motosiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, A.K. idaresindeki 81 AFF 580 plakalı motosiklet ile A.İ. yönetimindeki 01 BHK 097 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yaralanarak olay yerinde müdahale gerektirdi.

Kaza ayrıntıları:

Kaza sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdi ve yaralı sürücü stabilize edilerek hastaneye sevk edildi.

Müdahale ve soruşturma:

Yaralı sürücü, ambulansla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim, Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı ve olayın oluş nedenine ilişkin soruşturma sürüyor.

Düzce’de motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı