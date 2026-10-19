Ağ ekipmanının kopması denizde kazaya yol açtı: bir balıkçı yaşamını yitirdi

Kaza ve müdahale:

Alınan bilgiye göre, Akçaabat kıyısından açılan bir balıkçı teknesi, Trabzon açıklarında avlanan palamutların bulunduğu ağı tekneye çekerken karşılaştı. Yaklaşık 30 mil açıkta, denizdeki ağı çekmede kullanılan makara sisteminde kopma meydana geldi.

Makara ve ağ aksamının denetim dışı hareket etmesi sonucu ağ parçaları teknedeki ekip üzerinde çöktü. Olayda dört balıkçı yaralandı; durumları ağır olanlar arasında bulunanlar için derhal kurtarma ve tahliye işlemi başlatıldı.

Yaralıların nakli ve tedavi:

Yaralılar, olay anında bölgedeki aynı firmaya ait başka bir balıkçı teknesi ile Araklı Limanı'na getirildi. Limanda bekleyen ambulanslarla yaralılar Araklı Devlet Hastanesi ve çevre hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

Tedavi görenlerden İ.E. (40) adlı balıkçı, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kayıtlar ve bilgiler:

Hayatını kaybeden balıkçının Ordu nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenildi. Olayla ilgili teknik nedenler ve kaza koşullarına ilişkin bilgi veren resmi kaynaklar henüz kamuoyuna ayrıntılı açıklama yapmadı.

Balıkçı teknesindeki iş kazasında ağır yaralanan balıkçı kurtarılamadı