Saltukova'da altyapı ısrarı: her yağmurda aynı tablo, yeni kanal talebi büyüyor

selin etkileri ve yerel tepkiler:

18 Ekim Pazar günü etkili olan şiddetli yağış, Zonguldak’ın Çaycuma ilçesine bağlı Saltukova beldesinde su baskınlarına yol açtı. Yukarı köylerden ve Hacılar mevkisinden gelen yağmur suları yerleşim alanlarına kadar ulaşırken bazı konutlar, ahırlar ve tarım arazileri sular altında kaldı. Havalimanı yolu, demiryolu çevresi ve TOKİ girişinde biriken su nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşandı.

Vatandaşlar, geçen yıllarda benzeri taşkınlar görüldüğünü hatırlatarak altyapının yetersizliğine tepki gösterdi. Olay sırasında belediye ekipleri su tahliyesi için müdahalede bulundu ancak kanalların taşması müdahaleyi zorlaştırdı.

vatandaşların talepleri ve yaşanan anlar:

Evlerini ve ahırlarını su basan bölge sakinleri, hayvanlarını ve eşyalarını kurtarmaya çalışırken yaşananlar güvenlik endişesini artırdı. Yerel halktan bir yaşlı kadın, yaşadığı korkuyu yetkililere şöyle aktardı: "Her sene sel sularından bıktık. Buraya yeni bir kanal yapın". Benzer şekilde birçok vatandaş, aynı sorunun tekrarlanmasına karşı kalıcı çözümler istedi.

Su birikintileri araç trafiğini güçleştirirken tahliyeyi sağlayan kanalların yetersiz kalması, belediye ekiplerinin de müdahalesini zorlaştırdı. Vatandaşlar, olayın ardından mağduriyetlerinin giderilmesini ve gelecekte benzer zararların önlenmesini talep etti.

altyapı tartışması ve çözüm beklentileri:

Bölgede gündeme gelen temel talep, yağmur sularının yerleşim alanlarına ulaşmadan güvenli şekilde yönlendirilebilmesi için yeni tahliye kanalları, menfezler ve dere ıslahı çalışmalarının yapılmasıdır. Havalimanı yolu, demiryolu çevresi ve TOKİ girişindeki su giderlerinin yoğun yağışlarda yetersiz kaldığı vurgulanıyor.

Vatandaşlar ayrıca ilgili kurumların mevcut kanalları yeniden değerlendirmesini ve uzun vadeli bir altyapı planı hazırlamasını istiyor. Talepler arasında, öncelikli riskli güzergâhların belirlenmesi, akış kapasitesinin ölçülmesi ve gerekli mühendislik müdahalelerinin planlanması yer alıyor. Bölge halkı, Çaycuma Kaymakamı ve belediye yetkililerinden hızlı ve kalıcı adımlar bekliyor.

Saltukova örneği, yerel altyapı ve su tahliye sistemlerinin kentleşme ve iklim değişikliğine bağlı aşırı yağışlara karşı yeterliliğinin önemini bir kez daha ortaya koydu; yetkililerin kısa vadeli müdahalelerin ötesinde kapsamlı çözümler üretmesi talep ediliyor.

ZONGULDAK'IN ÇAYCUMA İLÇESİNE BAĞLI SALTUKOVA BELDESİNDE DÜN YAŞANAN SEL BASKINLARININ ARDINDAN VATANDAŞLAR, SU TAHLİYE KANALLARININ YETERSİZLİĞİNE TEPKİ GÖSTERDİ. EVİNİ SU BASAN YAŞLI BİR KADIN, HER YIL AYNI SORUNLA KARŞILAŞTIKLARINI BELİRTEREK, "HER SENE SEL SULARINDAN BIKTIK. BURAYA YENİ BİR KANAL YAPIN" SÖZLERİYLE YETKİLİLERE SESLENDİ.