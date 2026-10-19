Siyasi diyalog öne çıktı: DEM Parti heyeti YENİ Parti genel merkezinde

DEM Parti ve YENİ Parti genel merkezinde yüz yüze görüşme

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile partisinin genel merkezinde bir araya geldi. Toplantı, taraflar arasında diyalog zemininin güçlendirilmesi ve demokratikleşme süreçlerine ilişkin değerlendirmelerin paylaşıldığı bir buluşma olarak öne çıktı.

Özgür Özel'in değerlendirmeleri:

Görüşmenin ardından konuşan Özel, bir ülkede demokrasinin varlığının; siyasi ve toplumsal muhalefetin rahatça görevini yapabilmesiyle ölçüldüğünü vurguladı. Özel, "Muhalefetin görevi ise birbiriyle diyaloğu, farklı görüşlerde veya siyasi yelpazelerin farklı noktalarında olunsa dahi sağlıklı ve düzenli bir şekilde sürdürmektir" ifadelerini kullandı.

Özel ayrıca, ülke gündeminde huzur ortamının sağlanması, terörün sona ermesi ve çatışmaların yeniden yaşanmaması gerektiğini belirtti. Ekonomik öncelikler hakkında ise "Savunma harcamaları yerine kalkınmaya bütçe ayrılması, ülkenin geleceğine yatırım yapılması" gerektiğini söyledi.

Seçim takvimine ilişkin olarak Özel, "Son iki hafta kadar beklenip yapılan tarih ayarlamaları erken seçim niteliği taşımamaktadır" değerlendirmesini yaparak, seçimlerin öne alınmasının ancak makul bir zaman diliminde ve şeffaf şekilde değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

DEM Parti'nin vurguları ve talepleri:

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, ziyaretin siyasi parti görüşmeleri kapsamında ilk durağı olduğunu belirterek YENİ Parti yönetimine teşekkür etti ve "Özgür Özel nezdinde YENİ Parti yönetimine başarılar diliyoruz" dedi. Bakırhan, yaklaşık bir haftadır emek ve meslek örgütleri ile sendikalarla temas halinde olduklarını söyledi.

Bakırhan, çerçeve yasanın kabul edilmesiyle sürecin önemli aşamalarından birinin geride bırakıldığını ifade ederek, yasanın başarısının uygulamadaki karşılığı ile ölçüleceğini vurguladı. Buna bağlı olarak yasanın eksiksiz uygulanması, gerekli hukuki düzenlemelerin hayata geçirilmesi ve uygulamanın izlenmesi gerektiğini belirtti.

Bakırhan ayrıca Meclis yapısına ilişkin beklentilere değinerek, "Meclis Başkanı’nın da bu süreçte kolaylaştırıcı bir rol üstlenerek gerekli adımların atılmasına öncülük etmesi beklenmektedir" dedi ve Meclis İzleme Kurulunun bir an önce kurulmasının önemine işaret etti.

Görüşmede bölgesel gözlemler de paylaşıldı; Bakırhan, yakın zamanda katıldığı Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi konferansındaki izlenimlerini ve bölgedeki aktörlerin Türkiye sürecine dair değerlendirmelerini heyetle paylaştığını aktardı.

İleriye dönük iş birliği çağrısı:

Toplantı, tarafların diyalog kanallarını açık tutma niyeti ve demokratik ilkelerin güçlendirilmesi gerekliliği etrafında şekillendi. Her iki taraf da basın özgürlüğü, yerel yönetimlerin işleyişi ve toplumsal huzurun tesisine yönelik adımların önemini vurguladı. DEM Parti, siyasi ve toplumsal aktörlerle temaslarını sürdürerek sürecin yapıcı şekilde ilerlemesine katkı sunacaklarını belirtti.

Görüşme, partiler arası iletişimin ve ortak çözüm arayışlarının önemi üzerine kurulmuş bir zemin sağlayarak tamamlandı.

DEM PARTİ EŞ GENEL BAŞKANLARI TÜLAY HATİMOĞULLARI VE TUNCER BAKIRHAN, YENİ PARTİ GENEL BAŞKANI ÖZGÜR ÖZEL’İ YENİ PARTİ GENEL MERKEZİ’NDE ZİYARET ETTİ.