Antakya Narlıca'da itfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi

Olayın gelişimi:

Hatay'ın Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'nde park halindeki bir otomobil, bilinmeyen bir nedenle aniden yanmaya başladı. Alevler kısa sürede büyüyerek aracın tamamını sardı ve yoğun duman oluşturdu.

Yangını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve sonuç:

Kısa sürede bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü ve alevlerin çevreye yayılmasını önledi.

Yangın nedeniyle otomobil tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

ALEVLERE TESLİM OLAN OTOMOBİL YANARAK KULLANILMAZ HALE GELDİ