Antakya yeniden hayat buldu: festivalde 75 tescilli lezzet sokakları sardı

Festival Antakya sokaklarını lezzetle doldurdu

Asrın felaketinin ardından yeniden inşa edilen Hatay’ın Antakya ilçesinde kent kültürünü ve mutfak mirasını öne çıkarmak amacıyla düzenlenen Gastro Antakya Kültür ve Gastronomi Festivali başladı. Etkinlik, 15 Temmuz Milli İrade Parkında geleneksel halk oyunlarıyla açıldı ve stantlarda kentin 75 tescilli ürünü başta olmak üzere çeşitli lezzetler sunuldu.

Festival alanında, damak çatlatan yemeklerin kokusu sokakları sardı ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Organizasyonun, ziyaretçilere Antakya’nın zengin gastronomik mirasını tanıma fırsatı sunduğu belirtildi; festivalin 25 Ekim Pazar gününe kadar sürmesi planlanıyor.

Yeniden inşa süreci ve toplumsal iyileşme:

Antakya Belediye Başkanı İbrahim Naci Yapar, depremin ardından kentin yeniden ihya edildiğini vurguladı ve şöyle konuştu: "6 Şubat depremlerinden sonra yaklaşık yüzde 80’i yerle bir olan şehrimizdeki iyileşmenin ve yeniden yeşermenin, ihya olmuş bir şehrin izlerini bugün hep birlikte görüyoruz. Çok kısa bir süre önce etrafımızda yıkılmış binaların, bozuk yolların olduğu, tozdan dumandan geçilmeyen bir Antakya vardı ve bu gerçeği yok sayamayız. Ancak bugün şehrimizde bu tür görüntülerden kurtulup şölenleri, etkinlikleri, sosyal faaliyetleri ve sosyalleşme çalışmalarını hep birlikte gerçekleştiriyoruz. Gerçekten iyileşiyoruz, üzerimizdeki travmayı atıyoruz. Bunu yapmamız da gerekiyor. Acılarımız anlatılamayacak kadar fazlaydı. Ancak sonuçta bu şehrin yeniden inşa edilmesi gerekiyordu. Bugün geldiğimiz noktada şehrimiz, sizlerle ve yeni yapılarla, hayata geçirilen projelerle çok daha güzel ve yaşanabilir bir hale geliyor. Bu yüzden bu tür etkinlikleri değerli ve önemli buluyoruz. Geleneklerimizin, törelerimizin, alışkanlıklarımızın ve kültürümüzün devamı, bu tür sosyal etkinliklerle ve tanıtım çalışmalarıyla mümkün. Bunu yalnızca Antakya ile sınırlamak mümkün değil. Bugün bu vesileyle buraya gelen vatandaşlarımız, yeniden doğan bir şehri görmenin yanı sıra kültürel birikimimizi, mirasımızı oluşturan yemeklerimizi, geleneklerimizi ve kültürel yapımızı da yakından tanıyor. Antakya’nın bir gerçeği var. Depremin en kötü günlerinde bile insanımız bu şehri terk etmedi. Yemek kültüründen ve toplumsal duyarlılığından hiçbir zaman vazgeçmedi ve hep direndi. Bugün geldiğimiz noktada da bunun sonuçlarını hep birlikte görüyoruz".

Lezzetler ve davet:

Şef Eren Arslanhan ise festivale dair, "Gastronominin kalbi Antakya’dayız. Depremden sonra yeniden ayağa kalktık ve şehrimizi tanıtmak amacıyla buradayız. Herkesi lezzetleri tatmaya davet ediyoruz. Sac oruğu yapıyoruz, meşhur lezzeti. İçi ve dışı et, salçamızla birlikte enfes bir lezzet oluşuyor" sözleriyle katılımcıları tadım yapmaya çağırdı. Festival boyunca yerel mutfak kültürü ve geleneklerin ziyaretçilere aktarılması hedefleniyor.

ASRIN FELAKETİNİN ARDINDAN YENİDEN İNŞA EDİLEN HATAY'IN ANTAKYA İLÇESİNDE KENTİN KÜLTÜRÜNÜ VE LEZZETLERİNİ TANITMAK AMACIYLA DÜZENLENEN "GASTRO ANTAKYA KÜLTÜR VE GASTRONOMİ FESTİVALİ" BAŞLADI.