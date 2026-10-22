Melikgazi'de kentsel dönüşüm alanına Fırat Yılmaz Çakıroğlu parkı kazandırıldı

Melikgazi Belediyesi yeni parkı halka açtı

Melikgazi Belediyesi tarafından Yıldırım Beyazıt 2. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında yapımı tamamlanan Melikgazi Belediyesi Fırat Yılmaz Çakıroğlu Parkı törenle hizmete alındı. Açılışa belediye yetkilileri, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Park, gençlerin ve her yaştan vatandaşın zaman geçirebileceği sosyal ve sportif donatılarla planlandı.

Projenin kapsamı ve tesisler:

Park, kentsel dönüşüm alanında yapılan düzenlemenin bir parçası olarak uygulanırken içinde futbol ve voleybol sahaları, yeşil alanlar ve dinlenme mekanları bulunuyor. Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu açılış konuşmasında parka isim verilmesi sürecine ilişkin bilgi vererek, söz konusu kararın meclis oy birliğiyle alındığını ve isminin genç kuşaklara aktarılmasının hedeflendiğini belirtti. Başkan Palancıoğlu, gençlere yönelik projelerde milli ve manevi değerlerin aşılanmasının önemini vurguladı ve belediyenin gençlik odaklı yatırımlarına değindi.

Konuşmada ayrıca belediyenin eğitime ve kütüphanelere yaptığı yatırımlar hatırlatıldı; Palancıoğlu belediyenin bugüne kadar 18 kütüphane açtığını ve kütüphanelerin gençlerin sosyalleşmesi ve kötü alışkanlıklardan uzak kalması açısından önem taşıdığını söyledi. Belediye başkanı, savunma sanayisi ve teknoloji alanına dönük hedeflerinden söz ederek ilkbaharda teknoloji lisesinin temelinin atılacağını açıkladı. Ayrıca kentsel dönüşüm kapsamında yaklaşık 1300 civarında daire üretilmekte olduğu ve bölgede üç büyük park ile otopark ve yeşillendirme çalışmaları yürütüldüğü ifade edildi.

Siyasi temsilcilerden vefa mesajları:

Milliyetçi Hareket Partisi Melikgazi İlçe Başkanı Murat Titizbaş, parkın isminin verilmesini bir vefa örneği olarak nitelendirerek Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun hatırasının yaşatılmasının önemine dikkat çekti. Titizbaş, Çakıroğlu'nun Ege Üniversitesi döneminde milliyetçi gençlik içinde tanındığını ve 20 Şubat 2015'te uğradığı saldırı sonucunda hayatını kaybettiğini anımsattı. MHP temsilcisi, şehitlerin hatıralarını gelecek kuşaklara aktarmanın ortak sorumluluk olduğunu vurguladı.

AK Parti Melikgazi İlçe Başkanı Tayyar Şahin de parkın yapılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, parkın adının ve sağladığı imkanların gençlerin sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir ortamda yetişmesine katkı sunmasını temenni etti. Melikgazi Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy ise parka verilen ismin hayırlı olmasını diledi.

Başkan Palancıoğlu açılışta, gençlerin teknoloji ve savunma sanayisi gibi alanlarda üretken olmasının destekleneceğini belirterek, yapılan hizmetlerin yerel örnek teşkil ettiğini söyledi ve vatandaşlardan park alanlarına sahip çıkmalarını rica etti. Açılışla birlikte bölge sakinleri yeni parktan yararlanabilecek, gençler için ayrılan spor ve sosyal alanlar toplum yaşamına katma değer sağlayacak.

Parkın açılması, Melikgazi'de kentsel dönüşümün sosyal donatılarla desteklenmesi ve isimlendirmeyle bir hatıranın yaşatılması açısından kent gündeminde dikkat çeken bir adım olarak kayda geçti.

MELİKGAZİ BELEDİYESİ TARAFINDAN YILDIRIM BEYAZIT 2. ETAP KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJESİ KAPSAMINDA YAPIMI TAMAMLANAN ‘MELİKGAZİ BELEDİYESİ FIRAT YILMAZ ÇAKIROĞLU PARKI’ AÇILDI.