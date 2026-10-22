Vali Çağatay'dan iletişime dair tecrübeler ve gençlere tavsiyeler

Vali Çağatay üniversite öğrencileriyle bir araya geldi

Karabük Valisi Oktay Çağatay, Karabük Üniversitesi (KBÜ) Safranbolu Türker İnanoğlu İletişim Fakültesinde düzenlenen programda iletişim öğrencileriyle buluştu. Buluşmada gençlerle samimi bir sohbet ortamı oluştu, öğrenciler görüş ve sorularını doğrudan iletme imkânı buldu.

Programın içeriği:

Vali Çağatay, genç iletişimcilere hitap ederken kendi hayat hikâyesinden ve devlet hizmetinde edindiği mesleki tecrübelerden örnekler verdi. Katılımcılar, meslek hayatı boyunca karşılaşılan deneyimler, iletişim alanındaki beklentiler ile kariyer planları üzerine sorular yöneltti; Çağatay bu soruları yanıtlayarak tecrübelerini paylaştı.

Program sırasında öğrencilerin gelecek hedefleri ve mesleki yönelimleri üzerine değerlendirmeler yapıldı. Toplantı, karşılıklı görüş alışverişine olanak tanıyan soru-cevap bölümleriyle zenginleşti ve gençlerin merak ettikleri konulara değinildi.

Katılımcılar ve atmosfer:

Programa KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Vali Çağatay’ın eşi KBÜ İşletme Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Hande Çağatay, rektör yardımcıları, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Yetkililer, gençlerin fikirlerinin, hayallerinin ve mesleki hedeflerinin önemine vurgu yaptı; buluşma, karşılıklı saygı ve samimiyet çerçevesinde gerçekleşti.

Etkinlik, öğrencilerin düşüncelerini paylaşma ve deneyimlerden yararlanma açısından fırsat sundu; iletişim eğitimi alan gençlerin mesleki bakış açılarını geliştirmeye dönük yapıcı bir platform olarak değerlendirildi.

KARABÜK VALİSİ OKTAY ÇAĞATAY, KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (KBÜ) SAFRANBOLU TÜRKER İNANOĞLU İLETİŞİM FAKÜLTESİNDE DÜZENLENEN PROGRAMDA ÖĞRENCİLERLE BİR ARAYA GELDİ.