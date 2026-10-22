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Saliha Erdim Çayırova'da aile bağları ve maneviyatın önemini anlattı

Çayırova 7. Kitap Günleri'nde konuşan Saliha Erdim, aile içi değerlerin korunması ve çocukların geleceğinde maneviyatın rolünü vurguladı.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 11:28

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EDİTÖR: Oğuzhan Kılıç

Saliha Erdim Çayırova'da aile bağları ve maneviyatın önemini anlattı

Çayırova 7. Kitap Günleri'nde aile ve maneviyat vurgusu

Çayırova 7. Kitap Günleri'nin üçüncü gününde yazar Saliha Erdim, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde düzenlenen söyleşide aile içindeki değerlerin korunması ve çocukların geleceğinin şekillenmesinde manevi değerlerin önemine dikkat çekti. Salonun büyük bölümünü dolduran katılımcılarla yapılan program yoğun ilgi gördü.

Söyleşinin içeriği ve başkanın mesajı:

Erdim, konuşmasında kendi hayatından örnekler vererek sevme duygusunun aile hayatındaki yeri ve çocukların kişisel gelişimindeki rolünü anlattı. Programı takip eden Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi ise etkinliğin açılışında, "Manevi alanda çocuklarımızın geleceği daha güzel olması için bilgi evlerimizde ve üniversiteyi kazanana kadar yavrularımızla birlikteyiz. Bugün çok güzel bir söyleşi gerçekleştireceğiz. Sahip olduğumuz değerleri tekrar hatırlatılması adına bu söyleşileri çok önemsiyoruz. Çocuklarımız ve ailelerimizle birlikte sahip olduğumuz değerlere sımsıkı sarılacağız" şeklinde konuştu.

Erdim'in değerlendirmesi ve imza günü:

Söyleşi sonunda duygu ve düşüncelerini paylaşan Saliha Erdim, "Fevkalade güzel bir ortam vardı. Koskoca salon altıyla üstüyle doluydu. Çok dikkatli ve çok duyarlı bir katılım vardı. Bu kitaba duyulan, öğrenmeye duyulan ihtiyacı göstermesi adına çok kıymetliydi. Kitap fuarları, bir toplumun medeni olabilmesi, sağlam şahsiyetlerin inşa edilebilmesi ve manevi kalkınma için vazgeçilmez bir faaliyet. O yüzden belediye başkanımızı yaptığı faaliyetlerinden ve hizmetlerinden ötürü tebrik ediyorum" diyerek organizasyonu övdü.

Programın sonunda Erdim'e günün anısı olarak bir hediye takdim edildi ve Saliha Erdim, okurları için kitaplarını imzaladı. Etkinlik, kentte düzenlenen kültürel faaliyetlerin aile ve toplumsal değerlerin hatırlatılmasında nasıl bir rol oynadığını yeniden gösterdi.

ÇAYIROVA 7. KİTAP GÜNLERİ KAPSAMINDA YAZAR SALİHA ERDİM, AİLE İÇİNDEKİ DEĞERLERİN KORUNMASI VE...

ÇAYIROVA 7. KİTAP GÜNLERİ KAPSAMINDA YAZAR SALİHA ERDİM, AİLE İÇİNDEKİ DEĞERLERİN KORUNMASI VE ÇOCUKLARIN GELECEĞİNİN ŞEKİLLENMESİNDE MANEVİ DEĞERLERİN ÖNEMİNE DEĞİNDİ.

Oğuzhan Kılıç

Oğuzhan Kılıç

 Karadeniz & Doğa Editörü

Karadeniz Bölgesi’nden gelen hava durumu, yöresel gelişmeler ve doğa olayları haberlerini düzenleyen editör.

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