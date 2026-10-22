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Adıyaman'da motosiklet devrildi: yolcu yaralandı

Zey Caddesi'nde direksiyon hâkimiyetini kaybeden motosikletin devrilmesi sonucu yolcu Fatma G. yaralandı, olay hastaneye sevk edildi.

GİRİŞ: 22 Ekim 2026 - 11:29

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Adıyaman'da motosiklet devrildi: yolcu yaralandı

Kaza ayrıntıları:

Olay, Turgut Reis Mahallesi Zey Caddesi üzerinde meydana geldi. Sürücüsü henüz belirlenemeyen 35 BNV 785 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada motosiklette yolcu olarak bulunan Fatma G. yaralandı.

Müdahale ve soruşturma:

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıya olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

ADIYAMAN’DA MOTOSİKLETİN DEVRİLMESİ SONUCU 1 KİŞİ YARALANDI.

ADIYAMAN’DA MOTOSİKLETİN DEVRİLMESİ SONUCU 1 KİŞİ YARALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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