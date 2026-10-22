Başkan Tetik Bereketli mahallesinde nar üreticileriyle sahada çözüm aradı

Başkan Tetik Bereketli Mahallesi'ni ziyaret etti

Dr. Ertuğrul Tetik, mahalle buluşmaları kapsamında Bereketli Mahallesi'ne giderek nar üreticileri ve mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Ziyaretin amacı, vatandaşların talep ve önerilerini yerinde dinlemek, mahallelerin ihtiyaçlarını tespit etmek ve çözümler üretmek olarak açıklandı.

Başkan Tetik, nar hasadına katılarak üreticilerle birlikte nar topladı ve tarımsal üretim sürecinde karşılaşılan zorluklar hakkında bilgi aldı. Üreticiler, hasat, işgücü ve pazar erişimi konularında taleplerini iletti; Tetik de notlar alarak yerinde değerlendirme yaptı.

Tarımın yerel ekonomideki önemi:

Nazilli ekonomisi için tarımın taşıdığı önemi vurgulayan Başkan Tetik, alın teriyle üretime katkı sağlayan çiftçilerin ve tarım emekçilerinin her zaman yanında olduklarını ifade etti. Mahalledeki nar bahçesindeki buluşma, tarım politikalarının sahadan beslenmesine imkan tanıdı.

Mahalle kahvesinde doğrudan iletişim:

Nar bahçesindeki çalışmanın ardından Bereketli Mahallesi kahvesinde mahalle sakinleriyle buluşan Tetik, vatandaşların sorunlarını, beklentilerini ve taleplerini dinledi. Mahalle buluşmalarının doğrudan iletişim kurmak açısından büyük önem taşıdığını belirtti.

Başkan Tetik şu ifadeleri kullandı: Bizim belediyecilik anlayışımızın merkezinde insan var. Nazilli’mizin her mahallesine ulaşmak, hemşehrilerimizin sesine kulak vermek ve sorunları yerinde görmek için çalışıyoruz. Bugün Bereketli Mahallemizde hem üreticilerimizin emeğine ortak olduk hem de vatandaşlarımızın taleplerini dinledik. Bizler makamda oturarak değil, halkımızın arasında olarak hizmet üretmeye devam edeceğiz. Nazilli’mizin her köşesine eşit hizmet götürmek için var gücümüzle çalışıyoruz.

Ziyaret sonunda Özkan Karakuş ve mahalle sakinlerine misafirperverlikleri için teşekkür eden Başkan Tetik, mahalle buluşmalarının ilçe genelinde devam edeceğini duyurdu.

BAŞKAN TETİK BEREKETLİ MAHALLESİ’NDE ÜRETİCİLER İLE BULUŞTU