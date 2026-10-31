İskenderun trafiğinde takla: Sakarya Mahallesi'nde üç yaralı

Olayın gelişimi:

Hatay'ın İskenderun ilçesi Sakarya Mahallesi'nde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği bir otomobilin takla atarak ters dönmesi sonucu kaza meydana geldi. Kazada araçta bulunan üç kişi yaralandı.

Müdahale ve kurtarma çalışmaları:

Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) ekipleri, yaralıları araçtan kurtardıktan sonra sağlık ekiplerine teslim etti. Ekipler aynı zamanda olay yerinde gerekli emniyet tedbirlerini alarak trafiğin güvenliğini sağladı.

Güvenlik ve sağlık süreci:

Kazada yaralananların ilk müdahaleleri sahada yapıldı ve daha sonra sağlık ekiplerine devredildi. Kazanın ulaşımda yarattığı aksama ekiplerin aldığı önlemlerle kontrol altına alındı.

Polis soruşturması:

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Soruşturma, kazanın oluş nedeninin belirlenmesine yönelik görgü tanıkları ve olay yeri incelemesi çerçevesinde devam ediyor.

İSKENDERUN’DA TAKLA ATAN OTOMOBİLDE YARALANAN 3 KİŞİ KURTARILARAK SAĞLIK EKİPLERİNE TESLİM EDİLDİ.