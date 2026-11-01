Trafik akışını durdurdu: Edirne Atatürk Bulvarı'nda taksi ile midibüs çarpıştı, 1 yaralı

kaza yeri ve araçlar:

Edirne'de Atatürk Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada bir taksi ile bir midibüs çarpıştı. Olayda araçları kullanan sürücülerin isimleri Y.Ö. (taksi) ve E.Ç. (midibüs) olarak bildirildi.

Çarpışmaya karışan araçların plakaları 22 TO 94 (taksi) ve 22 M 0236 (midibüs) şeklinde kaydedildi. Kaza, bulvar üzerinde trafik akışını etkiledi ve ekipler olay yerine yönlendirildi.

müdahale ve yaralının durumu:

İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri kısa sürede bölgeye ulaştı. Kazada takside yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı ve sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerinde polis ekipleri inceleme başlattı; kazanın nedenine ilişkin delil toplama ve trafik düzenleme çalışmaları sürüyor.

EDİRNE’DE TAKSİ İLE MİDİBÜS ÇARPIŞTI: 1 YARALI