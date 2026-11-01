Erzin'de römorka sıkışan büyükbaşın sağ salim kurtarılışı

Erzin'de römorka sıkışan inek kurtarıldı

Hatay'ın Erzin ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde kafası römorka sıkışan büyükbaş hayvan için bölgeye kısa sürede ekipler sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk değerlendirme sonrası müdahale planı oluşturuldu.

Müdahale süreci:

Olay yerine giden Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, hayvana zarar vermeden çıkarma çalışması yürüttü. Ekiplerin koordineli ve kontrollü çalışmasıyla hayvanın kafasının sıkıştığı yer açıldı ve gerekli güvenlik önlemleri alınarak çıkarma işlemi tamamlandı.

Sonrası ve teslim:

Çalışmalar sonucu sağ salim çıkarılan büyükbaş, kısa kontrollerin ardından sahibine teslim edildi. Yerel ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde olayın daha büyük bir kayba dönüşmesi engellendi.

ERZİN’DE RÖMORKA BAŞI SIKIŞAN BÜYÜKBAŞ HAYVAN KURTARILDI.