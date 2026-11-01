Dolar 49,9308 +0,04%
Euro 55,7198 -0,10%
Bist 10.759,56 -3,64%
Altın Gram 6.258,95 -3,29%
EUR/USD 1,1166 -0,13%
Brent Petrol 113,43 +2,37%
--°

Erzin'de römorka sıkışan büyükbaşın sağ salim kurtarılışı

Erzin Hürriyet Mahallesi'nde kafası römorka sıkışan inek, Hatay Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin müdahalesiyle sağ salim kurtarılarak sahibine teslim edildi.

GİRİŞ: 01 Kasım 2026 - 02:42

OKUMA: 1 dk

EDİTÖR: Aslı Han

Erzin'de römorka sıkışan büyükbaşın sağ salim kurtarılışı

Erzin'de römorka sıkışan inek kurtarıldı

Hatay'ın Erzin ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde kafası römorka sıkışan büyükbaş hayvan için bölgeye kısa sürede ekipler sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk değerlendirme sonrası müdahale planı oluşturuldu.

Müdahale süreci:

Olay yerine giden Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, hayvana zarar vermeden çıkarma çalışması yürüttü. Ekiplerin koordineli ve kontrollü çalışmasıyla hayvanın kafasının sıkıştığı yer açıldı ve gerekli güvenlik önlemleri alınarak çıkarma işlemi tamamlandı.

Sonrası ve teslim:

Çalışmalar sonucu sağ salim çıkarılan büyükbaş, kısa kontrollerin ardından sahibine teslim edildi. Yerel ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde olayın daha büyük bir kayba dönüşmesi engellendi.

ERZİN’DE RÖMORKA BAŞI SIKIŞAN BÜYÜKBAŞ HAYVAN KURTARILDI.

ERZİN’DE RÖMORKA BAŞI SIKIŞAN BÜYÜKBAŞ HAYVAN KURTARILDI.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Hamzabeyli sınır kapısında aç kalan tilkiye sıra bekleyenlerden bisküvi yardımı
images

Ormanda beklenen karşılaşma: bozayı iki yavrusuyla görüntülendi
images

çeşme söyleşisi: deniz, iklim ve yelkenin sürdürülebilirlik sözü
images

Tuzluca'da su altyapısı yenileniyor: köy hatları temizlendi, Yeni Mahalle'ye 1 k...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

Payas-Dörtyol otoyolunda kontrolden çıkan araç yol kenarına devrildi: 2 yaralı

İskenderun'da motor kısmında çıkan yangın itfaiyenin hızlı müdahalesiyle engellendi

Küçükçekmece'de düğünde çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti

Trafik akışını durdurdu: Edirne Atatürk Bulvarı'nda taksi ile midibüs çarpıştı, 1 yaralı

TREND HABERLER

Trabzon'da samuray arısı seferberliği etkisini gösterdi: kokarca popülasyonu azalıyor

Sivas'ta diş hekimi Mehmet Sarıkuş Eypio'ya benzerliğiyle hastaların ilgi odağı

ULUSDER başkanı polat: cumhuriyet mirasını üretim ve yatırıma dönüştürme sorumluluğu

Hamsi yerine palamutla öğrencilerin morali yükseldi

Deneyimli teknik adam Kahramanmaraş İstiklalspor’un başında

Ankara'da parkta akran cinayeti iddiası: iki ailenin kan davası gündemde

Yolda dağılan elmalar: Tosya'da üç tekerlekli motosiklet ile otomobil çarpıştı

Mengücek Gazi EAH yönetiminden hasta hakları günü'nde ziyaret ve bilgilendirme