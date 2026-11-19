yangının çıkışı ve müdahale:

Hatay'ın Antakya ilçesi Bozhöyük Mahallesi'nde bulunan bir depoda, bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede alevler depo içindeki malzemelerle birlikte çevredeki odunluk alanına sıçradı ve yangın hızla büyüdü.

Olayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye yönlendirilen ekipler harekete geçti.

müdahale süreci:

İhbarı alan itfaiye ekipleri kısa sürede yangın yerine ulaştı ve alevlere müdahale etti. Yapılan çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Müdahale sırasında vatandaşların ve çevredekilerin güvenliği öncelikli tutuldu.

hasar ve değerlendirme:

Çıkan yangın sonucu depo ve odunluk alanı zarar gördü. Olayda can kaybı veya yaralanma bildirilmedi. Yetkililer, yangının çıkış nedenine ilişkin olarak inceleme başlattı ve hasarın boyutuna dair tespitler sürüyor.

Mahalle sakinleri ve yetkililer, benzer olayların önlenmesi için depolama alanlarının düzenli denetlenmesi ve yanıcı maddelerin güvenli biçimde saklanmasının önemine dikkat çekti.

HATAY’IN ANTAKYA İLÇESİNDE ÇIKAN YANGINDA, DEPO VE ODUNLUK ALAN ALEVLERE TESLİM OLDU. ALEVLER İÇİNDE KALAN DEPO VE ODUNLUK ALANI ZARAR GÖRDÜ.