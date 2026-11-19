gsyiad talks’ta eski yıldızlardan birlik mesajı

1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (GSYİAD) tarafından İstanbul’da düzenlenen GSYİAD Talks etkinliğinde, kulübün eski oyuncuları Bülent Korkmaz ile Hakan Ünsal bir araya geldi. Etkinliğe Eski Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, GSYİAD Başkanı Murat Sancaktar ve dernek üyeleri de katıldı. İki efsane, hem kulüp tarihine dair anılarını paylaştı hem de teknik direktörleri Okan Buruk’a olan güvenlerini dile getirdi.

florya ve ali sami yen anıları:

Bülent Korkmaz, Florya tesislerinin hayatındaki yerini anlatırken, geçmişe dair çarpıcı bir anısını aktardı: "Florya’daki bina yapılırken de inşaat işçisi olarak çalıştım. Galatasaray hayatımın bir parçası. Ölene kadar da öyle kalacak." Korkmaz, Ali Sami Yen Stadı’nın yıkılışının kendisinde bıraktığı etkiyi de samimi bir dille paylaştı ve yeni tesislerin önemine vurgu yaptı. "Dursun başkan muazzam bir tesis yapıyor. Harika bir tesis yapmışlar. Benim hayatım hep Florya’da geçti."

Hakan Ünsal da Ali Sami Yen ile Florya’nın kendileri için unutulmaz mekanlar olduğunu belirtti: "Ali Sami Yen, şu andaki stada göre az kapasitesi vardı ama etkisi çok büyüktü. Florya tarafı da zaten öyle. İhtiyaçlara cevap verebilecek bir süreci yaşıyoruz. Bizim için Ali Sami Yen ve Florya, hiçbir zaman unutmayacağımız yerler." Her iki isim de kulüp altyapısının ve tesis yatırımlarının önemine dikkat çekti.

okan buruk’a güven ve değerlendirmeler:

Eski takım arkadaşları olan Okan Buruk hakkında konuşan Korkmaz, Buruk’un hikâyesini öne çıkararak gurur duyduğunu söyledi: "Takım arkadaşımdı. Çok mutlu oluyorum. Çünkü bizim jenerasyondan biri çıktı ve inşallah o rekoru kıracak." Korkmaz, Okan’ın altyapıdan gelip teknik direktörlüğe uzanan sürecini ve oyuncu yönetimindeki başarısını, elde edilen şampiyonluklarda belirleyici faktör olarak nitelendirdi. "Bu kadroyu yönetmek büyük bir başarı" değerlendirmesini yapan Korkmaz, Avrupa’da başarı hedefinin de önemine işaret etti.

Hakan Ünsal ise Okan Buruk’un saha dışındaki tavrını ve oyuna bakışını övdü, Türkiye’deki sert futbol ikliminde Buruk’un sergilediği istikrarın üzerinde durdu: "Bu süreci yönetme süreci çok iyi. 5. şampiyonluğu alıp, götüreceğini düşünüyorum." Ünsal, basın ve kamuoyundaki sık değişim söylemlerine de değinerek, Buruk’a yönelik sürekli 'geliyoruz' iddialarına rağmen somut bir değişiklik olmadığını belirtti: "Birileri hala 'Okan geliyoruz' diyor, gelen yok."

Konuşmaların ardından dernek başkanı Murat Sancaktar, Bülent Korkmaz ve Hakan Ünsal’a plaket ve çiçek takdim etti. Etkinlik, Galatasaray tarihine dair anıların paylaşılması ve mevcut döneme ilişkin samimi değerlendirmelerin öne çıktığı bir buluşma olarak tamamlandı.

Galatasaray'ın efsane futbolcuları Bülent Korkmaz ile Hakan Ünsal, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk’un ligde üst üste 5. şampiyonluğu kazanarak rekor kıracağına inandıklarını söyledi.