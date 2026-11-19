Biga'da Kocabaş Çayı'nda arama kurtarma çalışmaları sonucu üzücü son

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, iddiaya göre balık tutmak için Kocabaş Çayı'na giden Suriye uyruklu Abdul Vahid (14), henüz belirlenemeyen bir nedenle çaya düştü. Olay, saat 16.00 sıralarında çevredekilerin ihbarı üzerine yetkililere bildirildi.

arama kurtarma çalışması:

Bölgeye Sahil Güvenlik, AFAD, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler Kocabaş Çayı ile çevresinde kapsamlı bir arama başlattı. Arama faaliyetleri AFAD koordinasyonunda yürütüldü ve ekipler su içinde ve kıyı çevresinde tarama yaptı.

morg işlemleri ve soruşturma:

AFAD koordinasyonundaki ekiplerin çalışması sonucu Abdul Vahid'in cansız bedenine ulaşıldı. Vücudu, otopsi ve işlemler için Biga Devlet Hastanesi morgu'na kaldırıldı. Olayla ilgili olarak ekipler inceleme başlattı ve soruşturma sürüyor.

ÇANAKKALE'NİN BİGA İLÇESİNDE İDDİAYA GÖRE BALIK TUTTUĞU SIRADA KOCABAŞ ÇAYINA DÜŞEREK KAYBOLAN 14 YAŞINDAKİ ÇOCUK İÇİN BAŞLATILAN ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARINDA CANSIZ BEDENE ULAŞILDI.