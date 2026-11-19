Bağcılar TEM'de servis midibüsü ile üç aracın karıştığı zincirleme kaza

Bağcılar TEM Otoyolu Ankara istikametinde servis midibüsüyle üç aracın karıştığı zincirleme kazada yaralananlar var; sağlık ve polis ekipleri müdahale ediyor.