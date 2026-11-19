Bağcılar TEM otoyolunda zincirleme kaza
Bağcılar TEM Otoyolu Ankara istikametinde servis midibüsü ile üç aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada yaralananların olduğu öğrenildi.
Kaza yerinde müdahale:
Olay üzerine bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken, polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri aldı.
Çalışmalar sürüyor:
Ekiplerin çalışması sürüyor; yetkililer olayla ilgili incelemelerini sürdürüyor.
Bağcılar TEM'de zincirleme kaza: Yaralılar var
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