Boyabat kavşağında trafik kazası

Sinop’un Boyabat ilçesinde iki otomobilin kavşakta çarpışması sonucu aynı aileden üç kişi yaralandı. Kaza, Sinop-Boyabat kara yolu Boyabat Bölge Trafik Kavşağı’nda meydana geldi.

Kaza ve müdahale:

Elde edilen bilgilere göre, Kastamonu istikametinden Sinop yönüne seyir halindeki 55 ASG 57 plakalı otomobil ile Boyabat istikametine giden 34 KT 5912 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlardan biri refüje çıktı.

Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra üç yaralıyı Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine götürerek tedavi altına aldı.

İnceleme ve güvenlik çalışmaları:

Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma ve inceleme başlattı. Kaza yerinde delil ve görgü tespitleri yapılırken, trafik ekipleri bölgedeki ulaşımı kontrollü şekilde sağladı.

SİNOP'UN BOYABAT İLÇESİNDE İKİ OTOMOBİLİN KAVŞAKTA ÇARPIŞMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA, AYNI AİLEDEN 3 KİŞİ YARALANDI.