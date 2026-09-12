Antakya'da devrilen otobüs sonrası canlı yayın yapan kadının anları kayda geçti

Antakya'da yol kenarına devrilen halk otobüsü

Hatay'ın Antakya ilçesi stadyum mevkiinde Y. M. yönetimindeki 31 HO 1092 plakalı özel halk otobüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi. Kazada otobüste yolcu bulunmuyordu; sürücü yaralandı ve ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

Bölgeye kısa sürede gelen vatandaşlar kazayı görünce yoğunluk oluşturdu. Olay yerine gelen ekipler, devrilen aracı güvenlik altına alırken polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

olay yerinden canlı yayın anları:

Kazanın ardından bölgede bulunan bir kadın, telefondan canlı yayın açarak olan biteni anlatmaya başladı. Yaşlı olduğu gözlenen kadının anlatımları ve yayın sırasında kaydedilen anlar çevredeki diğer vatandaşların dikkatiyle birlikte görüntülendi. Yayında kadının olay yerindeki durumu aktardığı anlar basına yansıdı.

yaralının sağlık durumu ve soruşturma:

Hastanede tedaviye alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Polis ekipleri, kazanın nedenine ilişkin inceleme yürütüyor; olay yerindeki görüntüler ve tanık ifadeleri soruşturmanın parçaları olarak değerlendiriliyor.

Kazanın ardından olay yerinde sosyal medya yayını açan yaşlı kadın böyle görüntülendi