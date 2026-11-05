Sabah yolculuğu kaza ile bitti: Aksaray'da turist midibüsü devrildi

kaza detayları:

Nevşehir’in Avanos ilçesinden Aksaray’ın Sultanhanı istikametine yolcu taşıyan midibüs, saat 08.00 sıralarında Alayhan köyü yakınlarında şarampole devrildi. Araçta Brezilya, Kosta Rika ve Tayvanlı turistlerin bulunduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, kazaya karışan araç 34 KAU 161 plakalı midibüstü. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolün dışına çıkan araç şarampole devrildi.

müdahale ve sağlık durumu:

Kazada toplam 15 kişi yaralandı; yaralılardan 2'sinin durumu ağır olarak bildirildi. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine bildirim yapıldı ve olay yerine polis, jandarma ile sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Hastaneye getirilenlerden 13 kişinin durumunun iyi olduğu, 2 kişinin ise ağır bakım gerektirebilecek durumda olduğu öğrenildi.

soruşturma ve yol güvenliği:

Jandarma ekipleri kaza bölgesinde güvenlik önlemleri alarak yol trafiğini düzenledi ve olayla ilgili tahkikat başlattı. Kazanın nedenine ilişkin incelemeler sürüyor.

NEVŞEHİR’DEN AKSARAY’A TURİSTLERİ TAŞIYAN MİDİBÜSÜN DEVRİLMESİ SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 2’Sİ AĞIR 15 KİŞİ YARALANDI.