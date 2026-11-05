Hong Kong muhalefetinin simge ismi Joshua Wong 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı

mahkeme kararı ve gerekçesi:

Hong Kong’da 2019’daki hükümet karşıtı gösterilerin öne çıkan isimlerinden aktivist Joshua Wong, yabancı ülkelerden Çin ve Hong Kong yönetimine yaptırım uygulanmasını talep etmek ve yabancı güçlerle iş birliği yapmak suçlamalarıyla hakim karşısına çıktı. Yüksek Mahkeme, suçlamaları ulusal güvenlik yasası kapsamında değerlendirerek Wong’u 10 yıl hapis cezasına mahkûm etti.

Kararı açıklayan Yüksek Mahkeme Hakimi William Tam, verilen cezanın suçun ağırlığı ile orantılı olması gerektiğini ifade etti ve mahkemenin sanığın yabancı unsurlarla iş birliği yaparak ulusal güvenliği tehlikeye atma planına ve başkalarıyla birlikte gerçekleştirdiği eylemlere toplumun duyduğu tepkiyi yansıtmasının önemine değindi.

wong’un savunması ve tutukluluk süreci:

Wong duruşmada, Hong Kong’un bağımsızlığını hiçbir zaman savunmadığını ve Çin’in çöküşünü ya da rejim değişikliğini teşvik etmediğini belirtti. Ayrıca yabancı kaynaklardan fon almadığını ve yabancı siyasi danışmanlar tutmak için para harcamadığını söyledi. Savunmasında daha önce yasal sınırlar içinde hareket ettiğini ancak sonradan bazı konularda yanıldığını kabul etti.

Wong, Kasım 2020’den bu yana cezaevinde tutuluyordu. Asya’nın finans merkezini sarsan 2019 protestoları sırasında izinsiz gösteri teşviki ve organize etme suçlarını kabul etmesi nedeniyle tutuklandığı dönemde Wong’un bir sonraki yıl tahliye edilmesi bekleniyordu; ancak mahkeme şimdi bu yeni cezayı verdi.

benzer davalar ve bölgesel bağlam:

Wong’un davası, Pekin yönetiminin 2020’de yürürlüğe koyduğu ulusal güvenlik yasasının kentte muhalif hareketleri sınırlandırma çabaları bağlamında değerlendiriliyor. Davada Wong’un yanı sıra sürgündeki aktivist Nathan Law ve diğer isimlerin de yabancı kuruluşlardan veya Çin dışındaki kişilerden Hong Kong yönetimine karşı yaptırım, abluka veya benzeri düşmanca faaliyetlerde bulunulmasının istenmesiyle suçlandıkları belirtildi.

Benzer bir dava sürecinde medya patronu Jimmy Lai de Şubat ayında yabancı güçlerle iş birliği ve isyana teşvik suçlarından 20 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Wong davası ve Lai örneği, Hong Kong’daki muhaliflerin cezai takibata uğrama riskinin arttığı bir dönemin göstergesi olarak yorumlanıyor.

Mahkeme kararının ardından Wong’un ve destekçilerinin olası temyiz yolları ve uluslararası tepkiler izlenecek. Karar, Hong Kong’daki hukuk süreci ve ulusal güvenlik yasasının uygulama biçiminin tartışılmasını sürdüreceğe benziyor.

HONG KONG'DAKİ HÜKÜMET ALEYHİNDEKİ PROTESTOLARIN ÖNDE GELEN İSİMLERİNDEN AKTİVİST JOSHUA WONG, YABANCI ÜLKELERDEN ÇİN VE HONG KONG YÖNETİMİNE YAPTIRIM UYGULANMASINI TALEP ETMEK VE YABANCI GÜÇLERLE İŞ BİRLİĞİ YAPMAK SUÇLAMASIYLA 10 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI.