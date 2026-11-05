Gürcistan'da ele geçirilen 'Daltonlar' üyesi Gökhan Şahin ülkeye iade edildi

Gürcistan'da yakalanan ve kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 'Daltonlar' isimli organize suç örgütü mensuplarından Gökhan Şahin, ülkemize iade edildi.

gözaltı ve iade süreci:

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre iade işlemi, Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Europol Daire Başkanlığı ve Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonrasında gerçekleştirildi. Şahin'in Gürcistan'da yakalanmasının ardından gerekli hukuki prosedürler tamamlanarak Türkiye'ye getirildi.

suçlamalar ve hukuki çerçeve:

Şahin hakkında, uyuşturucu veya Uyarıcı Madde ticareti yapma veya sağlama ile bıçak veya diğer aletleri izinsiz olarak satma, satın alma, taşıma veya bulundurma suçlamaları bulunuyor. Söz konusu suçlamalar doğrultusunda hakkında kırmızı bülten çıkarılmıştı.

Yetkililer, koordineli çalışmanın iade sürecinin sağlıklı işlemesinde belirleyici olduğunu vurguladı ve yasal süreçlerin devam ettiğini bildirdi.

KIRMIZI BÜLTENLE ULUSLARARASI SEVİYEDE ARANAN ‘DALTONLAR’ İSİMLİ ORGANİZ SUÇ ÖRGÜTÜ MENSUPLARINDAN GÖKHAN ŞAHİN, GÜRCİSTAN’DA YAKALANARAK TÜRKİYE’YE İADE EDİLDİ.