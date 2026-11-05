Gürcistan'dan iade edilen Daltonlar üyesi Gökhan Şahin ülkeye getirildi

İçişleri bakanlığı duyurdu

İçişleri Bakanlığı, kırmızı bülten ile uluslararası seviyede aranan 'Daltonlar' organize suç örgütü üyesi Gökhan Şahin'in Gürcistan'dan ülkemize iade edildiğini açıkladı.

iade sürecine ilişkin detaylar:

Bakanlık açıklamasında, iade işleminin ilgili birimler ve Gürcistan makamları arasındaki koordinasyonla gerçekleştirildiği belirtildi. Yapılan değerlendirmeler sonucunda şüphelinin Türkiye'ye getirilerek yetkili makamlara teslim edildiği bildirildi.

hukuki takibat ve uluslararası boyut:

Açıklamada ayrıca, kırmızı bülten ile aranan şüphelilerle ilgili soruşturmaların devam edeceği ve hukuki sürecin Türk yargısı çerçevesinde yürütüleceği vurgulandı. Olay, uluslararası iş birliği mekanizmalarının uygulanmasına dair bir örnek teşkil ediyor.

'DALTONLAR' ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ ÜYESİ GÖKHAN ŞAHİN TÜRKİYE'YE İADE EDİLDİ