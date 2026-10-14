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Antakya'da fuhuş denetimleri sonucu üç şüpheli belirlendi

Antakya'da 12 Ekim'de düzenlenen denetimlerde 3 şüpheli tespit edildi; fuhuşa karışanlara 23.200 TL ceza verildi, bir Azerbaycanlı merkeze teslim edildi.

GİRİŞ: 14 Ekim 2026 - 10:37

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Antakya'da fuhuş denetimleri sonucu üç şüpheli belirlendi

Antakya'da fuhuş denetimlerinde 3 şüpheli belirlendi

Hatay'ın Antakya ilçesinde polis ekipleri, genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla 12 Ekim tarihinde Serinyol Mahallesi'nde denetim gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde fuhuşa yönelik çeşitli şüpheler üzerinde duruldu.

Denetim ve tespitler:

Polis ekiplerinin incelemelerinde N.S., S.Ç. ve T.X. isimli şahısların fuhuşa teşvik, aracılık ve imkan sağlama suçunu işlediği belirlendi. Denetimler sırasında fuhuş yaptığı tespit edilen kişiler hakkında işlem yapıldı.

Uygulanan yaptırımlar:

Fuhuş yaptığı tespit edilen şahıslara toplam 23.200 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca, denetimler kapsamında tespit edilen bir Azerbaycan vatandaşı yabancı uyruklu şahıs, sınır dışı işlemleri için Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Yetkililer, yürütülen denetimlerin kamu düzeninin korunması ve suç unsurlarının önlenmesi amacıyla sürdürüleceğini bildirdi.

HATAY’IN ANTAKYA İLÇESİNDE GENEL ASAYİŞ VE KAMU DÜZENİNİN SAĞLANMASINA YÖNELİK DENETİMLER...

HATAY’IN ANTAKYA İLÇESİNDE GENEL ASAYİŞ VE KAMU DÜZENİNİN SAĞLANMASINA YÖNELİK DENETİMLER GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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