Antakya'da konteyner arasında kalan kedi ekiplerce kurtarıldı

Hatay’ın Antakya ilçesi Ovakent Mahallesinde bir kedi, konteynerlerin arasına sıkıştı. Olayı fark edenlerin haber vermesi üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi (HBB) ekipleri sevk edildi.

müdahale ve kurtarma süreci:

Ekipler, kısa sürede olay yerine ulaşarak bulunduğu noktaya güvenli bir yaklaşım sağladı. Yapılan titiz ve koordineli çalışma sonucu kedi bulunduğu yerden güvenle çıkarıldı.

sağlık kontrolleri ve teslim:

Kurtarılan kedi, olası yaralanma ve sağlık kontrollerinin yapılması amacıyla Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi. Merkezde gerekli muayene ve bakımların yapılacağı bildirildi.

HBB ekiplerinin hızlı müdahalesi ve vatandaşların duyarlılığı sayesinde olay can kaybı yaşanmadan sonlandırıldı.

ANTAKYA’DA KONTEYNER ARASINA SIKIŞAN KEDİ EKİPLER TARAFINDAN KURTARILDI.