Mersin'in iklim çalışmaları COP31'de görünür oldu

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında kentte yürütülen çevre ve iklim projelerini ulusal ve uluslararası aktörlere tanıttı. Belediye, kent ölçeğindeki somut uygulamaları ve gelecek hedeflerini etkin bir stantla paylaştı.

Stantta sunulan uygulamalar:

Yeşil Bölge içinde açılan stant, İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda ve Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) iş birliğiyle hazırlandı. Ziyaretçilere, kentte hayata geçirilen sıfır atık uygulamaları, yenilenebilir enerji projeleri, peyzaj ve sürdürülebilir ulaşım çözümleriyle ilgili tanıtımlar yapıldı. Stantta; tanıtım videoları, broşürler, kitapçıklar ve görsel materyallerle Mersin’in iklim krizine karşı geliştirdiği uyum ve azaltım adımları ayrıntılı şekilde gösterildi.

Katılımcılara ayrıca su yönetimi ve altyapı yatırımları hakkında bilgi verildi; bu kapsamda Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) genel müdürlüğünün su tasarrufu ve altyapı odaklı çalışmaları öne çıkarıldı. İlgili görseller ve dokümanlar, kaynakların korunmasına yönelik uygulamaların yerel düzeyde nasıl hayata geçirildiğini somut örneklerle aktardı.

Belediye temsilcilerinin temasları ve mesajı:

Konferans süresince standı ziyaret eden Mersin Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Gülşah Yıldırım Genç, uzmanlarla ve farklı kurum temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirdi. Genç, Mersin’in iklim değişikliğiyle mücadeleye ilişkin yerel politikalarını, doğa dostu yatırımlarını ve sürdürülebilir kentleşme yaklaşımını katılımcılara anlattı. COP31'de gerçekleştirilen panellerde de Mersin’in deneyimleri ve projeleri aktarılmak suretiyle kent politikalarının ulusal ve uluslararası arenada görünürlüğü artırıldı.

Sunumlar ve birebir temaslar, Mersin’in iklim krizine karşı dirençli bir kent olma hedefini vurguladı. Belediye yetkilileri, proje örneklerinin başka yerel yönetimlere referans oluşturabileceğini belirtti ve iş birliği çağrısında bulundu. COP31 katılımı, Mersin’in sürdürülebilirlik hedeflerini paylaşma ve paylaşılacak çözümlerle yerel uygulamaları güçlendirme amacı taşıdı.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ, ANTALYA'DA DÜZENLENEN BİRLEŞMİŞ MİLLETLER İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ'NİN 31. TARAFLAR KONFERANSI'NDA (COP31) YER ALARAK, ÇEVRE VE İKLİM ALANINDA YÜRÜTTÜĞÜ PROJELERİ ULUSAL VE ULUSLARARASI KATILIMCILARA TANITTI.