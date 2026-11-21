Eğitim ve tatbikatların kapsamı:

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde il genelinde uygulamalı afet farkındalığı eğitimleri gerçekleştirdi. 6 Ekim-12 Kasım tarihleri arasında 15 okulda düzenlenen programlara 5 bin 752 öğrenci ve 391 öğretmen olmak üzere toplam 6 bin 143 kişi katıldı. Eğitimlerde afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenler, deprem anında doğru davranış biçimleri ile güvenli alanların belirlenmesi detaylı şekilde ele alındı.

Programların hedefi, küçük yaşta başlayan bilinçlenmenin günlük yaşamın bir parçası haline gelmesini sağlamak ve okullarda ortak bir afet müdahale kültürü oluşturmaktı. Afet eğitmenleri tarafından verilen oturumlarda kişisel afet hazırlığına vurgu yapıldı ve katılımcılara uygulanabilir öneriler aktarıldı.

Öğretmenlere yönelik güvenli tahliye eğitimi:

Öğretmenlere yönelik çalışmalarda okulların afet ve acil durum hazırlıkları öne çıkarıldı. İş Sağlığı ve Güvenliği planları kapsamında yapılan bilgilendirmelerde okul binalarının güvenli tahliyesi, görevli personelin sorumlulukları, öğrencilerin yönlendirilmesi ve toplanma alanlarında yapılması gerekenler ayrıntılı biçimde tartışıldı. Bu eğitimlerle öğretmenlerin afet sırasında tahliye sürecini koordineli biçimde yürütme becerilerinin geliştirilmesi amaçlandı.

Tüm katılımcılar, eğitimlerde aktarılan bilgileri gerçekçi koşullarda sınamak üzere düzenlenen tatbikatlara katıldı. Öğrenciler ve öğretmenler deprem anında yapılması gereken "çök-kapan-tutun" hareketini uyguladıktan sonra belirlenen tahliye güzergâhlarını takip ederek bina dışındaki toplanma alanlarına yönlendirildi. Tatbikatlar, teorik bilgilerin pekiştirilmesine ve sahada ortak reflekslerin oluşturulmasına hizmet etti.

Gölcük paneli ve bilinçlendirme çalışmaları:

Afet farkındalığı programının bir parçası olarak 13 Ekim Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü kapsamında Gölcük'te de etkinlik düzenlendi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, Gölcük Belediyesi iş birliğiyle Kazıklı Kervansaray Kültür Merkezi'nde yapılan panelde; Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanı Şemsettin Yıldırım, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar bir araya geldi.

Panelde Kocaeli Üniversitesi İzmit Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi ve Afet Acil Durum Hazırlık Birimi Koordinatörü Doç. Dr. Serpil Gerdan ile Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Esma Buluş Kırıkkaya konuşmacı olarak yer aldı. Bireysel afet farkındalığı, toplumsal direnç, aile afet planları ve Türkiye'nin afet yönetim sistemi başlıkları ele alındı; öğrencilerin soruları yanıtlandı ve eğitimin afet risklerini azaltmadaki rolü vurgulandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, afetlere karşı dirençli bir toplum oluşturma hedefiyle eğitim ve bilinçlendirme çalışmalarını sürdürecek. Bu anlayışla, riskleri azaltmanın müdahale kapasitesinden ayrı düşünülmemesi ve toplumun tüm kesimlerinde farkındalık oluşturulmasının önemine dikkat çekildi; eğitim öğretim yılı boyunca okullarda afet farkındalığı eğitimleri, uygulamalı tahliye tatbikatları ve bilgilendirme faaliyetlerinin sürdürülmesi hedefleniyor.

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN 15 OKULDA DÜZENLENEN AFET FARKINDALIK EĞİTİMLERİ VE TATBİKATLARLA 6 BİN 143 ÖĞRENCİ İLE ÖĞRETMEN AFETLERE KARŞI BİLİNÇLENDİRİLDİ.